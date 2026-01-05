我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台糖將近年與國家原子能科技研究院合作，將煙道中的二氧化碳捕捉下來，進一步轉化為小蘇打，每天可以捕捉10公斤二氧化碳，生產15公斤的小蘇打，再與耐斯集團合作生產成香皂、洗手乳，規劃在各大高鐵站使用。（圖／記者鍾泓良攝影）

台灣目標2050年達到淨零排放，台糖今（5）日表示，台糖積極推動各項減碳計畫，包括透過碳捕捉技術將糖廠排碳轉為香皂，再結合森林碳匯、生質能發電，台糖今年預估可有近萬張再生能憑證，可供市場採購，而去年產出4438張憑證，全數被「國內半導體龍頭廠商」收購，進帳1200萬元；據悉，購買綠電憑證企業即是台積電。各大國營事業當中，台糖過去就被認為最具有潛力達到「2050淨零碳排」，台糖副總經理曾見占信誓旦旦地說，台糖樂觀看待「2030年28±2%」減碳，對於2050年淨零更是有信心達標。台糖說明，台糖種植甘蔗，本身就具吸碳功能，生產蔗糖的蔗渣再轉為生質燃料，本身已經達到「碳中和」。台糖更進一步透過生質能碳捕捉計畫，讓零碳轉為「負碳」，對於公司碳排量有進一步幫助。舉例來說，台糖將近年與國家原子能科技研究院合作，將煙道中的二氧化碳捕捉下來，進一步轉化為小蘇打，每天可以捕捉10公斤二氧化碳，生產15公斤的小蘇打，再與耐斯集團合作生產成香皂、洗手乳，規劃在各大高鐵站使用。另外，台糖廠不只是賣糖，還可以賣綠電憑證。這2年虎尾糖廠及善化糖廠汽電共生已相繼取得「生質能發電系統再生能源憑證」，去年產出4438張憑證，據悉已被國內半導體龍頭廠商全數收購；據悉這家科技廠商就是台積電。台糖補充，今年包含糖廠生質能發電、豬場沼氣發電可以產出近萬張綠電憑證，全數售出的話，可以進帳約2800萬元。另外，台糖因為有龐大土地，可著手開發森林碳匯，目前規劃農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，規劃以大農大富平地森林園區50公頃造林地向環境部申請自願減量專案；彰化縣二林鎮面積20公頃的蔗作畸零地，提供企業投入植林，保守估計5年內可以取得碳匯額度。對於為什麼要花5年？台糖解釋，因為要申請森林碳匯必須先書寫計畫書，並經過第三公正機關驗證，才有辦法取得環境部審查，這段時間預估會花2至3年，查證完後又要再經過2年的額度申請，因此保守估計需要5年時間，但台糖也會努力加快程序。