Riot旗下遊戲《英雄聯盟》（LOL）今（5）日傳出全球遊戲大斷線、當機災情，許多玩家都無法開始遊戲，甚至有不少人在玩到一半就遇到伺服器斷線，還連不回遊戲中。對此，就有玩家發現，原因竟然是「SSL 憑證過期」，官方忘了更新，才導致這次大斷線災情，到了今（5）日下午，英雄聯盟台服又發生連線異常，情況尚未完全排除。

英雄聯盟爆全球大當機災情！離譜原因曝光

據數據監控網站 Downdetector 網站顯示，台灣時間今（5）日下午4點多開始，英雄聯盟就出現伺服器斷線當機災情，大量玩家開始回報伺服器連接出現問題，目前尚未開啟遊戲的玩家已經無法登入，在遊戲內的玩家也無法進行遊戲。

▲據數據監控網站 Downdetector 網站顯示，台灣時間今（5）日下午4點多開始，英雄聯盟就出現當機災情，大量玩家開始回報伺服器連接出現問題。（圖／Downdetector ）
對此，Riot Games 稍早透過官方社交平台承認伺服器故障：「我們注意到一個影響遊戲運行並導致部分玩家無法登入的問題。排位賽隊列已暫時關閉，我們正在努力修復。感謝大家的耐心等待。

▲Riot Games 先前透過官方社交平台承認伺服器發生故障。（圖／X@LeagueOfLegends）
就有網路專家發現，這次大當機災情起源竟是因為Riot 客戶端的「SSL 憑證過期」，Riot Games 目前客戶端使用的 SSL 憑證2016 年 1 月 7 日生效，並在2026 年 1 月 4 日到期，簽發時間長達 10 年。

不過，Riot Games 疑似完全忘記此事，沒有及時申請更換新憑證，才導致眾多玩家遇上網路連線無法登入當機災情。甚至還有玩家實際將電腦日期調回 1 月 3 日，便能成功登入遊戲，超離譜的失誤也引發討論。後續Riot Games急忙更新了憑證，而且一次就申請100年，要等到2125 年 12 月 12 日才會到期。

豈料才剛解決憑證問題，今（5）日下午，英雄聯盟台服又再度發生一波大當機災情，《NOWNEWS》記者實測，發現目前包含英雄聯盟、特戰英豪（valorant）等遊戲，雖然可以進入遊戲介面，但是進入對戰時會出現問題，仍有待Riot排除相關問題，才可以讓所有玩家不會影響被網路問題影響。台服官方也在下午5點16分發布嚴重級的遊戲公告：「我們發現一個異常，導致玩家從遊戲中斷線，正在進行全面檢查。」

▲台服官方也在下午5點16分發布嚴重級的遊戲公告：「我們發現一個異常，導致玩家從遊戲中斷線，正在進行全面檢查。」（圖／Riot Games）
