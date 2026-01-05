我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高市府為推動亞灣發展，透過都市計畫變更，將原重工業區轉型為特定經貿核心、文化休閒及倉儲轉運等專用區，更導入捷運聯合開發。（模擬圖／高雄市政府提供）

▲ 高市府攜手鴻海精密工業推動「捷運黃線Y15站聯合開發案」，預計投資159億元打造「鴻海旗艦總部」，每年可創造約200億元產值經濟效益。（圖／高雄市政府提供）

亞洲新灣區是高雄重要的城市轉型與產業發展核心。高雄市政府透過市地重劃與區段徵收，將過去以重工業為主的港區腹地，轉型為兼具經貿、科技、文化與生活機能的都會新核心。總面積近590公頃的亞灣區，為全臺唯一同時具備海港與空港優勢的都會區域，肩負高雄港舊港區轉型重任，也是高雄邁向智慧城市與高階產業的重要門戶。高雄自1958年開辦全台首期市地重劃以來，已完成超過100期土地重劃計畫，範圍涵蓋愛河沿線、鐵路地下化區域及多功能經貿園區等。市府為推動亞灣發展，透過都市計畫變更，將原重工業區轉型為特定經貿核心、文化休閒及倉儲轉運等專用區。高市府地政局也在多功能經貿園區內，包含前鎮、苓雅區，規劃10期市地重劃區及205兵工廠區段徵收區，總面積約169公頃，整合出地形方整、大街廓的產業用地，同時闢建公共設施用地，完善亞灣區內的交通路網、公園、停車場等建設，並提供可供設置工商貿易、金融、會議中心、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館及購物休閒等用地，為亞灣智慧科技創新園區的發展打好基礎，也為亞灣區提供廣大發展腹地。高市府攜手中央推動「亞灣2.0」計畫，亞洲新灣區已陸續完成高雄市立圖書館總館、高雄展覽館、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心及環狀輕軌等指標性建設，並成功吸引鴻海、和碩、IBM、CISCO、SAP、微軟、中華電信等國內外科技大廠進駐，預估吸引投資550億元。此外，鴻海與輝達合作於高雄軟體園區建置先進AI算力中心，預計2026年完工，亞灣區的科技能量持續升級，成為南部智慧科技產業的重要聚落。「捷運黃線Y15站聯合開發案」見證「亞灣2.0」計畫迎來重大投資里程碑。該案由高市府攜手鴻海精密工業推動，預計投資159億元打造「鴻海旗艦總部」，規劃45層及32層雙塔複合式地標，集結商辦、生活與產業機能，預估創造3,000個就業機會及200億元年產值，為高雄智慧城市開啟新篇章。市長陳其邁指出，近三年來鴻海在高雄的投資總額已累計達250億元，項目涵蓋算力中心、軟體研發、電巴及電芯研發與試量產中心等。預期將能帶動更多供應鏈廠商進駐，加速亞灣2.0計畫的超前部署。陳其邁進一步表示，鴻海近年與市府緊密合作，例如共同開發CityGPT應用服務，成功將高雄打造為智慧城市並輸出經驗至海外。未來，市府將持續結合電動巴士與智慧城市解決方案，不僅推動高雄產業轉型，更期望建立可行的商業模式，積極進行海外輸出，讓高雄成為全球智慧城市的典範。高市府透過土地整合、重大建設、產業投資與智慧治理的系統性布局，高雄正從傳統工業城市，邁向以AI、半導體與智慧科技為核心的國際經貿與創新城市。這場從土地出發的城市與產業革命，正持續推進，也為臺灣在全球產業重組浪潮中，打造更具韌性與競爭力的南方新引擎。(高雄市政府廣告)