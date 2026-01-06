台灣美式賣場好市多（Costco）正式投下震撼彈！好市多表示，將自 2026 年 4 月 1 日起調漲會員年費，這是繼 2016 年以來，時隔 10 年再度調整費用。此次漲價範圍涵蓋金星主卡、商業主卡及商業副卡，全面皆調漲至 1 年 1500 元，其中「商業副卡」的漲幅更驚人達到 66.7%。
2026 好市多年費 4 月起調整細節一覽
根據好市多公告，除黑鑽會員維持 3000 元不變外，其餘卡別均調升至 1500 元均一價：
◾金星主卡：1350 元 ⭢ 1500 元，調漲150元（漲幅 11.1%）。
◾商業主卡：1150 元 ⭢ 1500 元，調漲350元（漲幅 30.4%）。
◾商業副卡：900 元 ⭢ 1500 元，調漲600元（漲幅 66.7%）。
好市多說明，調漲會費是為了落實全球採購實力以降低商品售價，並持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，讓購物體驗更好。
會員反應兩極！退卡改逛「這間」CP 值更高？
好市多會費漲價消息一出，隨即在網路社群引發熱議。不少會員揚言「剪卡、退卡」，認為年費門檻過高對小家庭不友善。不少人轉而推薦家樂福，主因在於家樂福主打「免年費」、商品也很齊全，且具備 24 小時經營模式，對於 4 人以下的小家庭來說，機能性與便利性可說是完勝好市多。
此外，更有人點名朝向「區域型百貨」轉型的大全聯，提供全電器、全藥妝、烘焙坊等五大模組化專區，鎖定社區客群提供一站式購物體驗，可望成為好市多強勁的競爭對手。
忠實會員力挺：好市多退貨服務、CP 值仍具優勢
儘管年費漲價引發反彈，仍有忠實會員表示支持，認為好市多不問理由就能退貨的服務，目前依然是其他賣場難以企及的優勢，且 Kirkland Signature 自有品牌在品質與價格上仍具備極強競爭力，像是購買牛肉、酒類或保暖衣物等，好市多的地位依然不可取代。
量販三強鼎立：未來競爭白熱化
台灣量販版圖正迎來劇烈變動，統一集團將接手家樂福並強化在地品牌力，而好市多則持續擴張，傳出台南二店與台中三店已有進展。面對會費上漲與市場挑戰，好市多能否靠著獨家商品與服務留住會員仍有待觀察。
資料來源：好市多官網
