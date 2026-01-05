哥倫比亞一隻名叫羅傑的流浪狗，意外走進公共網球場後，徹底改變了自己的「狗生」。牠自告奮勇在場內撿球，一做就是11年，不僅每天準時報到，還被球隊正式聘為撿球員，在辦公室擁有專屬休息區，也被教練與學生悉心照顧，成為網球場上不可或缺的一份子。羅傑不只陪伴無數訓練時光，更成了球場的精神象徵。雖在雕像完工前病逝，但牠的身影早已深深留在小鎮記憶中。
黑色流浪狗太愛撿球！升職變球場撿球員 還有專屬辦公室
2014年位於瓜爾內小鎮的體育與休閒中心INDER，網球隊長期在公共球場訓練，某天場邊突然出現一隻黑色流浪狗。牠一踏進球場便雙眼發亮，對飛來飛去的網球展現出異常高的熱情。網球教練賀那奧回憶，大家從沒見過這隻狗，但很快就發現牠對網球的著迷程度，完全不輸場上的任何球員，「牠只要看到網球，就會整個瘋掉。」
這隻黑色狗狗後來被取名為羅傑，從第一天起，牠就在場內追著球跑，教練們幫牠準備食物和水，訓練結束後準備離開時，羅傑卻始終不肯走，選擇留在球場。日子一天天過去，牠不只是搶球，還學會把球叼到球員手中，也因此「轉為正職」成為INDER的專屬撿球員。
為了讓羅傑安心生活，教練們在辦公室內替牠準備休息空間，牠幾乎從未缺席每天第一堂網球課。大家輪流替牠除蚤、驅蟲、結紮，照顧牠的飲食與健康，羅傑就這樣在網球場度過牠的一生。
球場靈魂人物！羅傑在雕像完工前不幸病逝 惹哭全場
隨著時間推移，羅傑對網球的熱愛也感染了學生與附近居民，許多人特地到球場找牠互動、摸摸牠、陪牠玩，牠彷彿成了球場的靈魂人物。INDER原本計畫在2025年12月為羅傑設立雕像，讓牠的精神長留球場，卻在雕像完工前幾周，也就是11月21日，羅傑突然病逝，讓教練與學生都相當不捨。
在羅傑雕像的揭碑儀式上，許多鄰里到場參與，布幕揭開，一座被網球環繞的羅傑石雕映入眼簾，現場掌聲響起，不少人紅了眼眶。INDER表示，羅傑是小鎮網球場無法被取代的記憶，「現在沒有牠奔跑的身影，但雕像靜靜佇立，提醒每一個來到這裡的人，這裡曾經有一隻流浪狗，用一生接住了所有人的愛。」
