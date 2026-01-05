我是廣告 請繼續往下閱讀

美軍於1月3日發起的代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的軍事行動，在美國總統川普全程於戰情室緊盯之下，美軍逮捕了被通緝多年的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發全球關注。馬杜洛預計將在美東時間5日下午出庭，他早在2020年就已被美方通緝，涉及4項罪名，最高將面臨終身監禁。根據路透報導，現年 63 歲的馬杜洛預計於週一在曼哈頓聯邦法院出庭，他與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）目前被關押在布魯克林，美軍在周末發動一場出人意料之外的突襲行動，將兩人自委內瑞拉的卡拉卡斯（Caracas）帶走。兩人預計將在美國地方法院法官海勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）面前出席聽證會。目前尚不清楚兩人是否已聘請律師，或是否會進行辯護。路透指出，自馬杜洛在 2018 年在充滿選舉舞弊情況的選舉中自行宣布獲勝後，美國一直將馬杜洛視為非法的獨裁者，檢察官表示，馬杜洛是委內瑞拉政軍官員組成的「集團」首腦，該集團數十年來與販毒集團及美國認定的恐怖組織勾結，將數千噸古柯鹼傾銷至美國。馬杜洛最初於 2020 年被起訴，這是一起針對委內瑞拉現任、前任官員及哥倫比亞游擊隊的長期販毒案件的一部分。在週六公開的一份新起訴書中，檢察官指控馬杜洛親自監督一個由國家資助的古柯鹼販運組織，並與全球一些最暴力的販毒集團合作，包括墨西哥的西那羅亞（Sinaloa）和塞塔斯（Zetas）販毒集團、哥倫比亞準軍事組織 FARC 以及委內瑞拉黑幫阿拉瓜火車（Tren de Aragua）。紐約南區檢察官辦公室提交的起訴書指出，「作為委內瑞拉總統及現在的實際統治者，馬杜洛為了自身、政權成員及其家人的利益，放任毒品貪腐孳生。」馬杜洛被控犯有以及等四項罪名，若罪名成立，他面臨的每一項指控都可能被判處數十年徒刑甚至終身監禁。檢察官表示，馬杜洛自 2000 年當選委內瑞拉國民議會議員、2006 年至 2013 年擔任外交部長，以及 2013 年被選為已故總統查維茲（Hugo Chavez）的接班人以來，一直參與販毒活動。起訴書指出，馬杜洛在擔任外交部長期間，向知名販毒者出售外交護照，並親自為毒品收益進行航線調度掩護。從 2004 年到 2015 年，檢察官指出馬杜洛夫婦利用國家資助的犯罪集團，販運被當局沒收的古柯鹼，並下令實施綁架、毆打和謀殺，以保護其行動並進行討債作業。擔任總統後，馬杜洛主導了古柯鹼販運路線，動用軍隊保護貨物，庇護暴力販毒集團，並利用總統資源運送毒品。