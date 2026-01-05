我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lia Kim（左）、崔容俊（右）表示兩人並沒有結婚，婚紗照是為了宣傳活動拍攝的照片。（圖／IG@choreoawards）

韓國知名編舞家、《街頭女戰士2》莉亞金（Lia Kim）本月3日在社群上傳了一組婚紗照，對象為另一名知名編舞家崔容俊（又翻：崔英俊），掀起全網震驚，昨（4）日兩人透露並沒有結婚，只是為了舞蹈的企劃活動才拍攝的照片，讓許多粉絲感嘆：「好可惜！原本覺得兩人挺配的。」Lia Kim、崔容俊3日曝光婚紗照時，就有不少粉絲猜測是為宣傳兩人所屬舞團「1MILLION DANCE STUDIO」舉辦的活動「2025 CHOREO AWARDS」。隔日主辦單位隨即公開拍攝影片，並幽默表示：「我們沒有結婚！是跟舞蹈結婚了。」Lia Kim在影片最後表示，「我們是非常好的朋友，大家不要誤會」，沒想到話一說出口，崔容俊竟回應：「其實，我感覺有點可惜。」讓Lia Kim瞬間語塞，氣氛瞬間曖昧了起來，讓許多粉絲紛紛留言：「現在開始也不遲」，支持兩人從好友發展成戀人。Lia Kim與崔容俊被視為K-POP舞蹈界的兩大指標性人物，兩人同為「1MILLION舞蹈工作室」核心成員，長年站在韓流編舞第一線，對歌壇與舞蹈圈的影響力不容小覷，身為共同代表兼創意總監的Lia Kim，參與過無數經典作品，從李孝利的〈Anyclub〉、宣美的〈24小時也不夠〉，一路到近年BLACKPINK的〈JUMP〉，她以極具辨識度的編舞風格深受業界推崇，近來更透過Mnet節目《街頭女戰士2》被更多大眾熟知，人氣再攀高峰。同樣來自1MILLION的崔容俊，則是擔任理事職位的重量級編舞家，過去因在Mnet《PRODUCE》系列選秀節目中負責編舞而聲名大噪，專業實力備受肯定，他昔日的合作對象橫跨K-POP頂級團體，包括SEVENTEEN、BTS防彈少年團、TWICE、Wanna One與神話等，囊括一線男、女團體，是公認撐起韓流舞蹈版圖的重要推手之一。