新北市淡水 2026 跨年煙火被讚「比 101 還猛」，引發 PTT 房板熱議侯友宜是否拚命發展淡水。然而，在一片看好 淡水買房 潛力的聲音中，有網友指出基隆「外木山重劃區」才是通勤黑馬，開車到南港僅需 20 分鐘且幾乎不塞車，在比較 台北通勤房價 時，性價比甚至完勝淡海。
⦁ 淡水利多： 淡江大橋 預計 2026 年 5 月正式通車，縮短淡水至八里 25 分鐘車程。
⦁ 基隆優勢： 中山區「外木山重劃區」主打 20 分鐘直達南港，吸引大量南港、汐止通勤族。
⦁ 指標建案： 基隆「新橫濱」系列社區均價約 3 字頭，成為 淡水買房 之外的熱門選項。
⦁ 房價走勢： 基隆暖暖區預售案「城上城 2 美麗上城」單價已站上 5 字頭，引發補漲討論。
淡水建設火力全開：淡江大橋與新北大巨蛋想像
PTT 房板討論起點源於淡水的節慶行情。網友指出，隨著 淡江大橋 進入通車倒數，未來跨年煙火規模將超越雪梨大橋，甚至點名「新北大巨蛋最終選址若落腳淡水，潛力無限」。
支持者認為 淡水買房 的誘因在於重大建設進入收割期。除了預計 2026 年 5 月通車的 淡江大橋，還有 2029 年完工的淡北道路。然而反方點出，雖然建設多，但目前塞車痛點仍讓許多人轉向尋找更快速的通勤替代方案。
通勤黑馬現身：外木山重劃區「新橫濱」20 分鐘直達南港
在激烈的討論中，不少網友轉向推薦「基隆買房」的隱藏版優勢。有資深通勤族分析，兩地與台北距離相近，但淡水往台北「就算是半夜也要 40 分鐘」，而位於基隆中山區的 外木山重劃區，最快卻能在 20 分鐘內抵達南港。
該網友特別點名外木山重劃區的指標建案「新橫濱」，指出該區主打「回基隆時國三 10K 內幾乎不塞車」。對於在南港、內湖工作的首購族，外木山重劃區 提供的時間成本與 淡水買房 相比，顯得更具實質吸引力。
數據看基隆房價：指標社區成交均價揭密
除了 外木山重劃區 的「新橫濱」，基隆其他區域也出現驚人漲幅。例如暖暖區預售案「城上城 2 美麗上城」在2024十月創下每坪57.89萬次高成交單價紀錄。同年基隆房價天花板為中山區「海揚V1」次頂樓的每坪57.97萬元。
隨著 淡江大橋 通車進入最後倒數，淡水買房 的長遠規劃與 基隆買房 的即時通勤效率，將持續成為台北購屋族在預算考量下的對決話題。
資料來源：PTT、樂居網、內政部實價登錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
|社區名稱
|行政區
|近一年成交均價 (萬元/坪)
|新橫濱-星野區
|中山區
|38.05 萬元
|新橫濱-上野區
|中山區
|36.16 萬元
|新橫濱 2-青野區
|中山區
|36.79 萬元
|城上城
|安樂區
|40.37 萬元
|城上城 2 美麗上城（預售案）
|暖暖區
|52.25 萬元
