▲洪榮宏（左）在高雄流行音樂中心的演唱會，會找兒子洪亮（右）來參與，彼此會在台上合唱。（圖／阿爾發音樂提供）

洪榮宏正為了本月17日將在高雄流行音樂中心舉辦《舊情綿綿》演唱會彩排中，過去他的妻子—「小鄧麗君」張瀞云常會陪伴身邊，這次卻都不見人影，而張瀞云早先還在社群發了語意負面的內容，彼此好幾個月沒互動，被懷疑是否婚變？他親自吐露實情，認了已經分居3個月，因為岳母摔傷開刀需要人照顧，張瀞云的心思早就不在他身上，他卻也強調：「配偶欄當然還有人。」張瀞云近期社群發文中寫道：「好的家庭，不是沒有分歧和爭吵，而是沒有對抗和內耗。」讓人感覺頗有玄機，洪榮宏被問到她，反應似乎也有些尷尬，媒體好奇他的婚姻狀況，他的答話中常常出現「應該」，語氣卻並不特別肯定，讓人好奇3個月之中到底發了什麼？他表示張瀞云要回高雄家照顧媽媽，心思當然只能放在她的媽媽身上，可是問洪榮宏她會不會去高流看《舊情綿綿》，他的答案也是：「還是得看岳母方不方便。」換言之，並不非常確定。顯然這一次的演唱會，很可能不會有夫妻合體的畫面，而他也不能肯定回答張瀞云要在高雄待到何時，僅含蓄表示夫妻之間有因為岳母的事情常聯絡，卻說不出之前聯絡的確切時間，婚姻狀況彷彿籠罩著一團迷霧，目前他也主要把重心放在演唱會彩排上，稱和張瀞云沒有爭吵。提到這次夫妻分居3個月，洪榮宏坦言曾有過分隔兩地的經驗，所以沒有特別感受。問他身分證配偶欄還有人嗎？他則答道：「當然在呀。」他這回演唱會還特別找專人打造時尚風格的造型，也沒有如以往由張瀞云打理。倒是25歲的兒子洪亮會跟他合唱，並且幫他伴奏，依然有家人參與他的演唱會表演。