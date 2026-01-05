我是廣告 請繼續往下閱讀

臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署，日前偵辦台積電內鬼案過程中，發現陳力銘與台積電另名陳姓員工，涉擅自重製台積公司之國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，此外，高檢署還發現，東京威力盧姓主管為卸責，而自行刪除陳力銘上傳的相關檔案，涉湮滅刑事證據罪嫌，因此，高檢署今追加起訴3人及東京威力科創公司，並分別對陳力銘求處有期徒刑7年、陳姓員工8年8月徒刑、盧男1年徒刑，另對東京威力公司求處罰金2500萬元。高等檢察署表示，為了確認東京威力是否符合國家安全法第8條第7項「盡力防止不法行為」的免責要件，怎料，深入調查後發現該公司的雲端硬碟裡，竟然還存有台積電的國家級核心技術秘密，涉及「14奈米以下製程的晶片製造技術」，以及相關的關鍵氣體、化學藥品和設備等高度機密資料。檢方表示，陳力銘於偵查中，經提示相關事證後即主動坦承犯行，並供出共犯陳男，因而得以順利查獲，求處有期徒刑7年，並請法院於審理時，視其是否符合國安法第8條規定，依法減輕其刑。針對陳姓台積電員工，檢方認為，這名陳姓員工從案發到現在都沒有完全交代實情，犯後態度不佳。因此，檢察官向法院請求重判8年8個月有期徒刑。至於東京威力公司盧姓主管，被控在知道陳力銘遭台積電抓到後，為了逃避責任，竟然動手刪掉了陳力銘上傳到雲端的相關檔案，導致犯罪證據被毀掉，涉犯「妨礙刑事調查」。加上他事後堅決否認犯行，因此檢察官請求判處他1年有期徒刑。另外，東京威力科創公司因於全案查證過程中，均能依檢察官要求提供相關事證，配合調查，依法求處罰金2500萬元。