我是廣告 請繼續往下閱讀

▲浩子（圖右）順利將遲了 8 年的 100 美金親手歸還給這名好心人（圖中），兩人還約定，未來對方若來到台灣，一定要由浩子親自擔任導遊。（圖／鬧著玩提供）

浩子（謝炘昊）曾在 2017 年帶著一家人展開長達一年的環遊世界之旅，回憶起這趟旅行，他笑說最難忘的回憶「絕對是古巴」，因當地生活機能不便，ATM 難以領現，信用卡也時常無法使用，他在離開古巴前，瀟灑地把身上所有現金拿去買了上好的雪茄，沒想到到機場卻發現行李費尚未支付，且僅能付現。情急之下，浩子在機場隨機攔下一位亞洲面孔借錢，時隔8年日前他跟鬧著玩YT團隊開始規劃這趟「還錢之旅」。浩子透露當時準備離開古巴，到了機場才發現行李費尚未支付，他心想：「怎麼可能一個國家的機場不能刷卡？」結果櫃檯人員只淡淡吐出「現金」兩個字，於是趕緊向一位來自韓國的背包客借了約 100 美金的古巴幣，浩子自嘲：「如果我是詐騙集團，那我一定是最鍥而不捨的那個。」成功借到錢後，浩子隨即從行李箱中拿出最好的雪茄當作回禮，還與對方合照、交換電子郵件。去年他與工作團隊聊起這段8年前的往事，突然興起親自向這位恩人還錢致謝的念頭，費了一番功夫，終於翻出當年留下的 E-mail，抱著忐忑的心情寄出信件，沒想到對方很快回信，但早已忘記借錢一事。雙方重新聯繫後，浩子得知這名韓國背包客目前在日本姬路城附近工作，於是跟鬧著玩YT團隊開始認真規劃這趟「還錢之旅」，正式見面當天，浩子甚至恥度全開，換上白鶴造型的布偶裝，笑說：「這是白鶴的報恩啊！」浩子順利將遲了 8 年的 100 美金親手歸還，兩人還約定，未來對方若來到台灣，一定要由浩子親自擔任導遊，回報當年在古巴最關鍵、也最溫暖的一次幫助。