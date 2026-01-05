我是廣告 請繼續往下閱讀

台啤永豐雲豹職業籃球隊將於本周五（9日）迎來2026年首場主場賽事，對壘強敵新北國王。由於原主場「桃園巨蛋」正進入大規模整修期，雲豹宣布 1 月至 4 月的 9 場主場賽事將全面移師「中壢國民運動中心」。適逢近期國王球星林書緯、夢想家張宗憲對桃園巨蛋環境給出「髒亂、恐染病」的極負面評價，雲豹此時重返中壢，不僅是回歸福地，更力求提供更優質的觀賽環境給球員與球迷。桃園巨蛋設施老舊問題近日再度掀起波瀾。新北國王球星林書緯在網路節目中直言，桃園巨蛋是全台他「最不喜歡」的球場，痛批環境髒亂、廁所噁心，甚至語出驚人表示：「走在那地板上，感覺腳會染上什麼病」，是唯一讓他賽後不敢沖澡的客場。張宗憲也補槍指出該場館蚊子多、沒熱水，連前 NBA 球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）來台時，都曾對媒體室漏水奇觀驚呼「Damn!」。面對舊場館慘不忍睹的硬體缺失，桃園市政府已斥資 3.4 億元啟動優化工程，在施工期間，雲豹選擇移師中壢國民運動中心。雲豹過去曾在元年球季於中壢中原大學主場賽出賽，睽違 4 年再度回到中壢。球團本次特別喊出「集中壢亮，重返中壢」口號，主題視覺復刻元年風格，象徵豹青軍團展開新篇章。球團強調，雖然更換場館，但軟硬體完全「復刻桃園巨蛋規格」，搬入 16x4.5 公尺大型 LED 螢幕與絢麗燈光效果，要在 2000 人規模的精緻場館內，呈現「原汁原味」的職籃級觀賽體驗。為了號召在地球迷，雲豹本次祭出誠意十足的應援優惠：桃園市民出示身分證件可至現場兌換門票（每場限量 100 名）。中壢區里民憑身分證同樣可免費進場支持（每場限量 100 名）。幸運球迷有機會參加中場遊戲，優勝者可抱走市值超過 5000 元的運動款鋁框行李箱。中壢國民運動中心鄰近知名的中壢觀光夜市，球迷觀賽後可直接開啟休閒動線。交通部分，搭乘機場捷運至 A21 環北站轉乘即抵，周邊停車場機能完善，相較於過去桃園巨蛋的封閉感，中壢主場將提供更便利、更親民的看球選擇。雲豹 1 至 2 月主場門票現正熱賣中，票價從 700 元至 3000 元不等。球團期待透過更貼近場邊的座位設計，讓球迷近距離感受職籃魅力，徹底甩掉「舊巨蛋」的陰影，打出屬於中壢的主場氣勢。