台股大盤2026年一開始就衝上歷史新高，突破3萬點，反觀房市，在政策加壓之下持續冷颼颼，就有網友在PTT發文表示，房市在央行政策下，硬是低迷一整年，算是房股偏離，資金全往股市跑，「金龍應該很滿意了吧？」引起其他人熱議，有人表示「0050從16年到現在收益是4.5倍，哪個房地產比這更好賺」、「小朋友才做選擇，有錢的全部都要啦」。
股市屢創新高！賣房買股報酬高
原PO在PTT home-sale板發文表示，今（5）日台股正式站上3萬點，但是房市在央行政策調整之下，硬是低迷了一整年，可以算是房股偏離，「資金全往股市跑，金龍應該很滿意了吧？」貼文一出，吸引不少網友留言討論。
認為股市報酬已經超過房產的網友表示，「0050從16年到現在收益是4.5倍，哪個房地產比這更好賺」、「台中台積房2字頭無人問津，對比股價飆升真慘」、「2023年底賣股去買房，接著拿舊房掛4出來買0050，本來還在擔心貸款問題，最近發現可以現金交屋，股房問題小孩子才做選擇」。
房市反應慢！網預測接下來換房市
也有其他人認為，房市只是反應的比較慢，股市漲、房價也一定會跟著漲，「股票漲了便當一定漲，房子一定瘋漲，各位抓穩了喔」、「明年換房市」，更有人表示，「小朋友才做選擇，有錢的全部都要啦」、「有錢人全部都要，因為沒人嫌錢多啊」。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示，股市大漲創新高，黃金價格也大漲，對比房市也頗有股房背離走勢，主要政策上路以來，民眾對於房價沒有不買會更貴的預期，甚至有些漲多區域還有價格修正的期待，2026年外在挑戰情勢頗多，包括國際情勢、股市是否持續盤堅、全球利率走向，甚至是影響這波最關鍵的信用管制等，都可能影響房市走向。
資料來源：PTT、信義房屋
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT home-sale板發文表示，今（5）日台股正式站上3萬點，但是房市在央行政策調整之下，硬是低迷了一整年，可以算是房股偏離，「資金全往股市跑，金龍應該很滿意了吧？」貼文一出，吸引不少網友留言討論。
認為股市報酬已經超過房產的網友表示，「0050從16年到現在收益是4.5倍，哪個房地產比這更好賺」、「台中台積房2字頭無人問津，對比股價飆升真慘」、「2023年底賣股去買房，接著拿舊房掛4出來買0050，本來還在擔心貸款問題，最近發現可以現金交屋，股房問題小孩子才做選擇」。
也有其他人認為，房市只是反應的比較慢，股市漲、房價也一定會跟著漲，「股票漲了便當一定漲，房子一定瘋漲，各位抓穩了喔」、「明年換房市」，更有人表示，「小朋友才做選擇，有錢的全部都要啦」、「有錢人全部都要，因為沒人嫌錢多啊」。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示，股市大漲創新高，黃金價格也大漲，對比房市也頗有股房背離走勢，主要政策上路以來，民眾對於房價沒有不買會更貴的預期，甚至有些漲多區域還有價格修正的期待，2026年外在挑戰情勢頗多，包括國際情勢、股市是否持續盤堅、全球利率走向，甚至是影響這波最關鍵的信用管制等，都可能影響房市走向。
資料來源：PTT、信義房屋