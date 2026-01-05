我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方加強各大型活動維安，昨天在五月天演唱會現場進行演練。（圖／台中市警局提供）

阿信走下舞台繞場 安撫歌迷情緒成關鍵一刻

▲五月天台中演唱會驚傳有人威脅，台中警察局加派維安警力。（圖／相信音樂提供）

武裝特警、偵爆犬全面進駐 維安規格罕見升級

▲五月天演唱會，台中警特勤、偵爆、防爆全面維安全升級。(圖／記者鄧力軍翻攝)

天團五月天《回到那一天》巡迴演唱會台中場，從2025年底一路唱到2026年1月4日畫下句點，6場演出場場爆滿，吸引數十萬名歌迷進場，然而就在最終場演出接近尾聲時，主唱阿信卻在台上語出驚人，坦言這次演唱會「其實收到了不太好的警訊」，因此團隊提前啟動更高規格的安全防護措施。此話一出，立刻在歌迷間引發關注，也讓外界開始揣測演唱會背後的真實狀況。事實上，有網友在小紅書上曬出「小刀🔪」符號威脅五月天演唱會，對此台中警方證實確有此事，並加派武裝特警以及偵爆犬，整體演唱會維安全升級。在最終場尾聲阿信不只停留在舞台上發言，更主動走下舞台，進入搖滾區繞場一圈，與歌迷近距離互動，回到舞台後，他語帶感性地提及近期社會發生的公共攻擊事件，直言自己彷彿身在其中，因此對安全議題格外敏感，他也坦承演唱會確實因為警訊而加強維安，但隨即轉而笑說：「我剛剛走了一圈，一切都很好，只是天氣很冷，我快流鼻涕了。」這段話瞬間緩解緊張氣氛，讓全場歌迷在感動之餘也忍不住笑出聲。根據《ETtoday新聞雲》報導，對於阿信在台上所提到的「不好的警訊」，台中市警方事後也出面證實，確實曾接獲民眾通報，有網友在中國社群平台「小紅書」發文，聲稱將於1月3日前往五月天台中演唱會，貼文中不僅標註五月天名稱，還附上「小刀」符號，內容引發安全疑慮，警方研判即便只是符號暗示，也不能掉以輕心，隨即依流程通報並啟動相關應變機制。警方指出，針對此次演唱會系列活動，已提前與主辦單位密切協調，全面提升安全層級，6場演出期間，總計動員警力716人次、義交354人次，每一場次皆部署照明車2輛，並安排4組偵爆犬進行現場巡檢，同時出動霹靂小組8名成員隨時待命。演唱會進行期間，也可見多名維安人員在場內外不定時巡視，整體規格遠高於一般大型活動。此次五月天台中最終場的安全插曲，也再次引發社會對大型演唱會維安的討論。所幸在嚴密部署下，整場演出順利落幕，未發生任何意外。對歌迷而言，阿信走下舞台的那一刻，不只是寵粉行動，更像是一種無聲的承諾─，即便外界不安，音樂與陪伴依然存在。