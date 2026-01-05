我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院去年通過「環評三法」，讓國內光電案場申設更有難度。台糖今（5）日坦言，受到近年光電弊案、法規限制，預期2027年要達到的866MW恐難以達標，但也提到，考量台糖底下許多光電案場都達到2MW以上，因此去年董事會通過要新增發電業經營項目，預計今年股東會時通過追認。據《再生能源發電設備設置管理辦法》及《電業法》規定，2000 瓩以上的發電業主要指大型再生能源發電案場，依《電業法》屬於需向政府申請執照的發電業（第一類）；而未達此規模或以自發自用為主者，則可歸類為再生能源發電設備（第二、三類）。立法院去年強勢通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，要求未來在環境敏感區、在山坡地及水面設置5公頃或裝置容量10MW以上光電，或規模達40公頃、容量40MW以上者，均須環評，預期衝擊95%的光電業者。台糖副總經理曾見占表示，台糖土地資源確實比較多，但並非所有都有拿來規劃光電案場，許多都是集中在停車場、加油站的屋頂型光電，以及滯洪池上的水面型光電，可以說是能蓋的地方都已經蓋下去了。他表示，台糖地面型光電往往都是選擇林相不佳、難以耕作的石礫地，但也坦言受到近年光電弊案頻傳，以及政策改變，出現一定的延宕。台糖在2024年共有543MW的光電，2025年幾乎沒有進展，而2027年目標的866MW恐再推遲。曾見占強調，台糖在能力範圍內的光電案場仍會持續推動，更強調去年11月董事會已通過向經濟部申請，要將發電業納入新增營業項目，待今年股東會通過就可追認。他補充，原因是現在台糖有許多光電案場都大於2MW，包括小港機場大型車輛停車場就達到10MW，但過程之中就容易面臨很多難題，譬如遭遇土地所有權人總和限制，因此決議新增營業項目。