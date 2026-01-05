我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年9月，當奧運雙金英雄李洋接下行政院「運動部」首任部長的印信，台灣體育看似翻開了新的一頁。然而，在組織升格的歡騰之後，我們必須冷靜地檢視，除了棒球、羽球、舉重這些傳統強項，台灣還有沒有下一個「戴資穎」？還有沒有下一個能讓世界看見台灣的「新藍海」？答案，或許就藏在這幾年，公園與橋下那此起彼落、清脆響亮的「啵、啵」聲中。這顆空心的塑膠球，匹克球（Pickleball），以一種不可思議的速度席捲全球，而台灣，正站在這波浪潮的關鍵風口上。長期以來，台灣社會對匹克球存在著嚴重的資訊落差，許多人認為這只是美國退休老人在後院打發時間的遊戲，運動強度低，難登大雅之堂。但數據會說話，根據美國運動與健身產業協會（SFIA）報告，匹克球已連續五年蟬聯美國成長最快的運動。更驚人的是「人口年輕化」，平均玩家年齡降至34.8歲，18至34歲族群佔比高達三成。這意味著匹克球已完成「演化」，它具備高度競技性、觀賞性與商業價值，絕非單純的老人復健運動。當美國職業聯盟崛起、轉播權利金飆升，中國喊出萬場億人目標，印度與馬來西亞紛紛投入資源時，這場全球爭霸戰已經開打。而在這張世界地圖上，台灣的位置在哪裡？事實上，台灣跑得比我們想像的還要快，2025年10月的美國匹克球世界盃，台灣代表隊在缺乏國家級奧援下，硬是從52個國家中帶回3金3銀1銅。其中，拿下公開組男單金牌的蔡瀚琛僅13歲，女子組奪銀的李佳頤僅16歲。在籃球場上，我們的孩子可能因為身高劣勢，在國際賽場上舉步維艱；在足球場上，我們面臨著體制與文化的百年差距，但在匹克球的世界裡，台灣人「靈活、敏捷、手感細膩」的身體素質，卻成為了絕佳的優勢，蔡瀚琛能擊敗身材高大的歐美成人選手，證明了這是一項「技巧大於蠻力」的運動，是上蒼為台灣量身打造的競技舞台。既然競技成績在運動發展期就已有不錯佳績，要持續並擴大，就需要透過推廣為全民運動來提升從事這項運動的人口基數。但隨著台灣匹克球人口預估將突破11萬，在匹克球運動發展的現況，最大問題在於場地不足引發的「搶場地」與「噪音」衝突日益頻繁，目前90%的活動「寄生」在羽球或網球場，獨特的擊球聲也經常引發鄰避效應。解決之道，或許在於「閒置空間活化」。匹克球場對挑高要求低，且相對抗風，政府不應讓新興運動去擠壓原有運動的生存空間，而應跨部會及與地方政府共同盤點高架橋下、滯洪池廣場等閒置公有地，並透過專案預算鋪設場地、推廣「靜音球」、制定合理的設置距離指引等，政府完全有能力將「噪音」轉化為全民健康的「樂章」。而如果只把匹克球看作運動，那就太小看它了。全球匹克球市場預計在2033年達到44億美元（約新台幣1,400億），這是一座正在爆發的金礦。全球匹克球市場規模預計在2033年達到44億美元（約新台幣1,400億）。在這個龐大的供應鏈中，最核心的器材是「球拍」，而高階匹克球拍的核心材料正是碳纖維複合材料，意即作為全球網球拍與羽球拍的製造重鎮，擁有世界頂尖的碳纖維技術與成熟的代工聚落，台灣早已握有基礎成為匹克球供應重鎮。對此，運動部更不該只是體育署的放大版，應該具備更精確的產業輔導思維，並結合「國家運動產業發展中心」主動出擊，包括「R&D補助」，鼓勵台灣廠商研發針對亞洲人手型與打法的專用球拍、「品牌轉型」，輔導代工廠創立自有品牌，不再只賺微薄的代工費，而是賺品牌的溢價、「代言媒合」，讓我們的優秀選手使用台灣品牌的球拍，透過國際賽事將「MIT」推向世界。關於匹克球是否進入奧運，2028年洛杉磯奧運的自選項目名單也已底定（棒球、板球等入選），匹克球確實來不及搭上這班車，但放眼在澳洲布里斯本舉行的2032年奧運，澳洲是匹克球發展極為成熟的國家，澳洲匹克球協會亦已公開宣示將全力爭取其成為2032年的自選項目。從現在到2032年，還有6年的黃金窗口，而這6年，正是台灣佈局的關鍵期，政府應支持台灣代表進入國際組織爭取話語權、支持民間引進高積分國際賽事，提升競技水準，並思考主辦「亞洲盃」，確立台灣在亞洲的領導地位。球發過去了，運動部如何接招真正的體育大國，不僅是獎牌數的堆疊，更體現於敏銳捕捉趨勢、照顧基層揮汗的國民，以及將運動轉化為強大產業實力的能耐。而在匹克球的規則裡，發球過去後的第一次接球，必須等待球落地反彈後才能回擊，但面對匹克球的發展與戰略佈局，台灣絕對沒有「等待球落地」的本錢，任何的被動與觀望，都將導致良機流失。令人欣慰的是，運動部已在立法院備詢時明確承諾，李洋部長正式將匹克球列入下階段重點發展目標，既然方向已定，期許運動部展現新部會應有的氣魄，徹底掙脫舊有行政框架的束縛，從專用場地的建置、教練裁判制度的確立，到頂尖選手的培訓資源…等，每一項政策擘劃都必須與時間賽跑，讓這項台灣極具潛力的新興運動，真正獲得爆發的原動力。這顆空心的塑膠球，手感雖輕，但它承載的夢想與產值卻重如泰山。球已經發過去了，現在就看運動部如何漂亮地回應。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com