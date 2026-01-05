我是廣告 請繼續往下閱讀

▲提摩西夏勒梅（如圖）以《橫衝直闖》成為評論家選擇獎最佳男主角，打敗強敵《罪人》麥可B喬丹、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐等強敵。（圖／美聯社／達志影像）

▲提摩西夏勒梅（左）與凱莉珍娜交往3年，頒獎典禮上大秀恩愛，成為被關注的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲提摩西夏勒梅（左）獲獎時的致詞，與在台下麥可B喬丹（右）的表情，完全是不一樣的感覺。（圖／摘自X）

頒獎典禮最尷尬的畫面又出現！第31屆評論家選擇獎由《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅登上影帝寶座，當他開心上台、看著獎座，感動地對台下的女友—卡戴珊家族小妹凱莉珍娜大方示愛，同時入圍的《罪人》當紅黑人帥哥麥可B喬丹卻被拍到一副不以為然的表情，立刻傳遍全球網路。過去在頒獎典禮上，入圍的藝人都會先自我「表情管理」，就算對手獲獎、自己落空，也要笑得很燦爛，以示風度。不知是否越來越多人感覺這樣太矯情，有人開始做自己，在頒獎典禮上會出現沒笑開、看似不屑的神情，卻也照樣被網友批評，認為「真沒風度」。麥可B喬丹就是最新的案例，部分網友認為他可能心中真的不屑這個結果，卻也有粉絲馬上表示想抱抱他，安慰他獎項落空的失望。麥可B喬丹在《罪人》一人分飾雙胞胎兄弟兩角，許多觀眾看到片子快結束，還沒有意識到兩兄弟都是他演的，大讚表現極為突出，也曾被看好是影帝大獎的熱門人選。不過到了獎季展開，鋒頭都被《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克等人搶走，甜茶因為《橫衝直闖》推出較晚，算是最近才有得獎呼聲，最佳男主角之睜眼看又是幾位白人男星的對決，麥可B喬丹身為好萊塢最紅黑人小生，依舊沒有特別大的氣勢，失落感可想而知。倒是前不久才對於自己到了30歲，還沒機會登上奧斯卡得主寶座很失望的甜茶，經過被視為「奧斯卡前哨戰」的評論家選擇獎勝出，也離奧斯卡影帝榮銜近了一大步，開心到在台上宣告：「我要向我交往了3年的伴侶說聲，我愛妳，如果沒有妳我不可能得獎。」台下的凱莉珍娜露出感動的表情，也為典禮帶來高潮。只是兩人大秀恩愛，麥可B喬丹的冷臉卻被鏡頭捕捉得一清二楚，成了網路最新迷因。