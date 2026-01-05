我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apink無預警宣布回歸，讓Panda們都十分興奮。（圖／翻攝自Melon官網）

跨年舞台再掀高潮 尹普美婚後首度露面

冬春交替MV氛圍 5首歌曲完整呈現成長軌跡

韓國人氣女團Apink才剛在桃園跨年晚會壓軸演出，隨後火速於今（5）日下午6點正式回歸，推出第11張迷你專輯《RE:LOVE》，以「回望與重釋」為核心，總結出道15年走過的歲月，重新詮釋「愛」在不同階段的樣貌，所屬經紀公司With US娛樂表示，新作蘊含成員們對過往回憶的珍惜，也展現她們對當下與未來的成熟心境。在新專輯消息公開前，Apink於12月31日晚間壓軸登上《2026桃園ONAIR跨年晚會》，由朴初瓏、尹普美、金南珠、吳夏榮4人亮麗現身，瞬間引爆Panda（粉絲名）熱情，即便主唱鄭恩地因行程缺席，團體魅力依舊不減。值得一提的是，尹普美在去年11月宣布與音樂製作人Rado（宋周英）結婚後，首度在公開舞台亮相，她甜蜜向粉絲喊話「決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來」，引起全場尖叫。《RE:LOVE》是Apink繼2023年4月迷你10輯《SELF》後，時隔約2年9個月再度推出的新作，主打歌〈Love Me More〉以現代感十足的聲音素材，結合90年代風格的類比合成器，打造出既時尚又帶有懷舊情緒的聽覺氛圍。歌詞以真誠告白與永恆承諾為主軸，描繪Apink從「清純代表」邁向成熟敘事的音樂轉變。同步公開的音樂錄影帶，以冬春交替的季節感為背景，展現成員清新卻更具潮流感的面貌，提升整體視聽沉浸感。專輯共收錄〈Love Me More〉、〈Fizzy Soda〉、〈牽著我的手〉等5首歌曲，透過不同曲風拼貼出Apink15年來的情感層次與成長軌跡。Apink自2011年以〈I Don’t Know〉出道後，接連以〈No No No〉、〈Mr. Chu〉、〈LUV〉等代表作累積高人氣，被視為K-POP女團中少數能長期維持團體活動的典範，此次《RE:LOVE》不只是回歸作品，更像是一封寫給粉絲與彼此的情書，見證她們走過15年仍持續前行。