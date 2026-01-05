我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林宜瑾擬提案將「兩岸」改為「台灣與中國」，立委羅智強爆料林宜瑾已撤案，國民黨則譏諷龜縮。林宜瑾反嗆，目前仍處於連署階段，「沒有成案何來撤案？」藍營青年軍賴苡任在臉書發文反嗆，直指這張連署單上簽名的立委通通都是「小丑」。賴苡任諷刺，民進黨先是轟轟烈烈地宣示，隨後鬼鬼祟祟地把文件拿回來，並預言林宜瑾一定會辯稱是「還有人要連署」或「文字要修正」，大酸民進黨這種「提案也贏、撤案也贏」的邏輯，根本是「台獨精神勝利法」再一次獲勝。賴苡任加碼爆料，真相是修正草案「根本沒送件」。他痛批這場戲演到最後，連最基本的送件程序都沒完成，整件事自始至終都停留在連署階段，「不然你們是連署辛酸的唷！大罷免沒玩夠唷！」林宜瑾強調修法涉及高度敏感性，內容必須嚴謹；藍營則認為大張旗鼓宣示後卻未實質推進，是政治表態大於實務作為，引發雙方口水戰。