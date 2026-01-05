2026漲價第一槍！路易莎咖啡今（5）日表示：「大部分飲品與餐食變貴5元」，透露漲價主因為「因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升，而微幅調漲」！《NOWNEWS今日新聞》記者進一步求證業者，官方證實：「調整項目超過9成品項」，獨家取得最新菜單供消費者一次掌握。為安撫消費者的心，明1月6日至1月9日一連4天推出寄杯85折優惠活動。
路易莎：2026漲價！大部分飲品與餐食「變貴5元」
民眾的荷包又要哭了！路易莎咖啡今表示：「大部分飲品與餐食變貴5元」，透露漲價原因為「因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升，而微幅調漲」。
《NOWNEWS今日新聞》記者進一步求證業者，官方證實：「這次變貴的調整項目，超過9成品項」。對於2026年全新菜單仍在準備中，目前尚未出爐。
2026路易莎「全新菜單」一次看！美式60元、拿鐵80元
《NOWNEWS今日新聞》記者為消費者搶先掌握，2026路易莎咖啡新版菜單，全新價格將於明天起調漲。記者精選人氣品項，為大家整理漲價後價格：
◾️美式咖啡原價55元→變貴至60元
◾️咖啡拿鐵原價75元→變貴至80元
◾️小農雪點鮮奶茶原價65元→變貴至70元
◾️火腿起司磚壓原價60元→變貴65元
◾️燻雞貝果原價80元→變貴85元
路易莎強調，這次價格調整「約有90個品項漲價，也有不調漲的甜磗壓，而三明治只微調1、2、4元；大部分只調漲5元，平均漲幅五%。」
路易莎明起急推寄杯85折優惠！早餐飲料：加1元升級美式
路易莎咖啡表示，回饋消費者且迎接新的一年，明1月6日到1月9日一連四天，路易莎咖啡推出寄杯85折優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠（寄杯需同品項、同規格，超越精品與手沖系列不適用）。
路易莎表示，排行榜最熱銷的9種飲品也有早鳥優惠，每日11:00前，指定品項可享「現折5元」回饋。優惠品項涵蓋經典咖啡與人氣茶飲，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。
業者並持續優化早餐餐食，全面更新超值早餐組合內容只要75元起，開吃法式花生巧克力吐司、鮪魚歐姆蛋堡、火腿蛋鬆餅堡、麥香火腿玉米蛋磚壓、法式培根蔬菜三明治、麥香青醬燻雞磚壓，共6款人氣品項皆附中杯錫蘭紅茶或中杯薰香綠茶，還可「加1元升級中杯美式」。
資料來源：路易莎咖啡
