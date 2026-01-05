我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林宜瑾提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」等字眼，卻傳出今（5）日一早林已經默默撤案，隨即遭林宜瑾否認「沒有成案何來撤案」。對此，國民黨立委徐巧芯質問，「今天9:00你的助理是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？」林宜瑾提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼，以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實，挨轟將推兩國論，該提案已獲得超過20位綠委連署。怎料，傳出林宜瑾今天上午已經悄悄撤案，讓外界看傻眼。國民黨立法院黨團書記長羅智強於臉書透露，「號外，賴清德子弟兵林宜瑾的『兩國條例』撤案了。」國民黨立委洪孟楷也於臉書表示，據可靠消息指出「民進黨委員今日已去撤案，望周知。」隨後便遭林宜瑾否認，她表示，沒有成案何來撤案？並說明目前最新進度，首先還有同仁要連署；其次是此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。不過，徐巧芯則追問，「今天9:00你的助理是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？」國民黨團書記長羅智強也質疑，林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？然後有沒有在今天上午用立可帶塗掉？如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶塗掉她送的案子？羅智強說，他不是空口說白話，自己今天直接到議事處確認，即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉，也看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字。說真的，實在沒必要連這麼小的事情都要說謊，要證明自己沒有撤案，很簡單，那就把案子送出來啊。