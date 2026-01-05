我是廣告 請繼續往下閱讀

前日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲隊內野永田颯太郎，去年底遭到戰力外，今（5）日永田在社群發文，會將今年的中華職棒選秀會視為接下來努力的目標。永田在大學期間來台就讀國立臺灣體育運動大學，中職在2021年底修改選秀規章，將外籍留學生納入選秀資格，此條款也被稱為「永田條款」，不過首位透過「永田條款」加入中職選手非永田颯太郎，而是過去長年效力業餘球界的高塩將樹。25歲的永田，高中就讀出身日本愛知，高中畢業於菊華高校，2019年來台留學，就讀國立臺灣體育運動大學，在校期間加入臺體大棒球隊，是球隊主力游擊手、打擊重心，不少中職球探對永田的身手表達興趣。然而當時的中職並「外籍生」可參與選秀的相關規範，永田若想打中職，僅能視為洋將，但在2021年年底，中職領隊會議修改選秀規章，修改出「凡在台灣國、高中在學累積超過3年以上，或連續就讀大學超過4年，或在台居住超過5年且在業餘成棒球隊效力超過3年即可視為本土球員參加選秀」，該條款也被稱為「永田條款」。雖然「永田條款」通過，首位使用到該條款的球員卻不是永田本人，因為永田在2022年日職育成選秀第4輪被樂天金鷲隊指名，成為日職球員，但經過3個球季的努力，永田始終無法成為支配下球員，今年季末遭到樂天隊戰力外，結束短短3年的日職生涯。永田今日在社群上表示，將以中職選秀會作為接下來的目標，「新年快樂，我已經決定以台灣的職業聯盟為目標而努力！接下來將會投入6月底的中職選秀，以獲得指名為目標繼續前進，還請大家繼續支持與鼓勵。」不過永田已經25歲，在偏好選高中生戰力的中職球團眼中，是否還有「吸引力」，這點值得觀察。至於首位使用「永田條款」的球員，是效力統一7-ELEVEn獅的日籍投手高塩將樹，2024年選秀第6輪加入獅隊，本季以25次中繼成功奪下聯盟中繼王。