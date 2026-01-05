我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LiSA宣布6月小巨蛋開唱。（圖／好玩專賣店 提供）

曾唱紅《鬼滅之刃》、《刀劍神域》主題曲的日本動漫御用搖滾歌姬LiSA，今（5）日宣布攻蛋！她將於6月19、20日在台北小巨蛋舉辦連續兩天的演唱會「LiVE is Smile Always～15～ (iCHiNiTSUiTE GO)」，不僅慶祝了她出道15週年，更實現了她2024年在台灣開唱時，和粉絲做下「唱進小巨蛋」的約定。LiSA今日宣布展開睽違兩年的全新個人亞洲巡迴演唱會「LiVE is Smile Always～15～ (iCHiNiTSUiTE GO)」，象徵她邁入出道15週年的重要里程碑，也承載著對歌迷長年支持的感謝。此次巡演終於實現她與台灣粉絲的約定，正式站上台北小巨蛋舞台，目前票價與售票資訊尚未公布，《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤最新消息。LiSA在2024年亞洲巡演中，於林口體育館舉辦的台北場一開賣即秒殺，萬人齊唱《紅蓮華》的熱血場面令人印象深刻。2025年行程同樣精采，不僅完成美國巡迴，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》獻唱主題曲之一〈残酷な夜に輝け〉，這也是她第四度為《鬼滅之刃》系列獻聲，並且帶著這首歌曲再度登上了《NHK紅白歌合戰》。在本次公布的亞洲巡演計畫中，台北場被視為最令歌迷振奮的一站，LiSA曾多次向粉絲喊話，希望有朝一日能在台北小巨蛋見面，如今終於在2026年6月19、20日連續兩天實現。之後她將於7月前往香港亞洲國際博覽館，並在8月移師首爾，把滿滿能量與感動帶給亞洲各地歌迷。