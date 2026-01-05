我是廣告 請繼續往下閱讀

美軍3日襲擊委內瑞拉，僅花2.2小時就逮捕總統馬杜洛夫婦，引發國際震驚。財經網美胡采蘋表示，中國網路正在熱議中國也可以比照辦理，扣押台灣總統賴清德，但台灣雷達站非常強大，中共不是不想斬首台灣總統，「而是臣妾做不到，根本斬首不了」。胡采蘋今在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，現在整個中國網路都在說，若川普做的事情合乎國際法，那中國也可以比照，扣押台灣總統賴清德。但其實中共要不要要不要斬首台灣的總統，跟國際法完全無關，中共在新疆蓋集中營、未經審判把法輪功成員酷刑勞改，以及違反中英聯合聲明，片面改變香港基本法、國安法，都不是國際法允許的事。胡采蘋也說，中共在南海蓋人工島礁，周邊國家不斷抗議，菲律賓打國際訴訟，國際海洋法庭判決島礁侵犯菲律賓主權，中共不但不服，還在國內發起了洶湧的民粹運動「一點都不能少」，請問這符合哪裡的國際法？胡采蘋指出，美軍為防止中共用飛彈執行斬首行動，因此給台灣樂山雷達，樂山站可以看到三千公里遠（中國全境都在探測範圍），一旦樂山站偵測到飛彈、火箭或戰鬥機攻擊，這套系統會立刻反應，並且可以安排接戰順序，愛國者飛彈系統就是由樂山雷達導引，這套雷達提供了我們的總統至少20分鐘的預警時間，有充分時間退到安全地區。她進一步解釋，樂山雷達非常難以破壞，因為他是十層樓高的大型三面體，每一面都有幾千個獨立運作的模組，即使是有飛彈過來，摧毀了幾百個模組，其他的模組還是能繼續運作，三面都有密密麻麻的模組執行雷達任務，你很難把樂山打到不能用。由於樂山雷達特別重要，因此也有各種為它設計的軟、硬殺佈置，硬殺是用飛彈或其他武器打爆中共飛彈，軟殺則是干擾中國的北斗衛星訊號，讓武器自己墜毀。台灣有各種不同大量的干擾器，而中共的通訊偵測系統到底行不行，相信現在馬杜羅是全世界最清楚的人。胡采蘋直言，中共不是不想來斬首台灣總統，「是臣妾做不到，根本斬首不了」，樂山雷達會提前預警讓總統藏起來。就連世界軍武第二大國俄羅斯都打烏克蘭打了四年，也沒有成功斬首澤倫斯基，何況你要打 IT強國的台灣呢？