▲鍾麗緹15歲小女兒考拉已經有172公分高。（圖／翻攝自考拉IG@caylajy.6）

Threads影片掀起熱烈討論 網友狂讚「天生麗質」

社群曬照再掀出道呼聲 家庭背景與成長歷程

香港性感女神鍾麗緹是不少人7、8年級生小時候的女神，而她的超美基因也被成功遺傳，其中年僅15歲的小女兒「考拉」（張凱琳，Cayla）近日因為一段影片意外成為社群目光焦點，15歲的考拉不僅有高挑身形與立體五官，且氣質自然、不顯稚嫩，被不少網友形容為「美得很不合理」，瞬間再度坐實「最美星二代」稱號，讓不少人直呼考拉顏值根本神複製鍾麗緹，直言：「基因真的太強！」近日有網友在Threads分享一段現場側拍影片，畫面中考拉身穿深色外套搭配白色上衣，面對鏡頭時雖然聲音不清楚，但仍保持微笑、主動靠近聆聽對方提問，舉止大方自然，影片曝光後，網友焦點幾乎全放在她的臉蛋與神情上，直呼「完全不像15歲」，相關貼文短時間內累積大量轉發與留言，迅速在社群平台發酵。針對考拉的外貌，不少網友一致認為她完全沒有流行的「網紅臉」，反而是標準的原生系美感，有留言直指她的眼神與輪廓，讓人聯想到年輕時的MaggieQ，也有人形容她「氣質很像鍾麗緹剛出道的時候」，從「眼睛像媽媽、亮晶晶的桃花眼」到「是我看過最美的星二代之一」，社群留言幾乎一面倒給予高度評價。考拉也多次將自己的照片分享至個人社群平台，屢屢引爆討論熱潮，網友除了盛讚她「氣質神複製鍾麗緹」、「皮膚像在發光」，也注意到她年僅15歲身高已達172公分，直呼條件優越到「根本可以原地出道」，甚至有人形容她美得像CG建模，認為她同時具備甜美與成熟韻味，未來無論走模特兒或演藝路線，都具備極高潛力。事實上，考拉是鍾麗緹與第二任丈夫嚴錚所生，2人在她出生隔年便結束婚姻；2016年鍾麗緹再婚嫁給小12歲的張倫碩，直到2017年11月結婚滿一周年後，才決定讓3名女兒一同改從張倫碩姓，一路在鎂光燈與話題中成長，考拉始終保持低調，如今因外貌意外爆紅，也讓外界更加好奇她是否會正式踏入演藝圈。