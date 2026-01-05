我是廣告 請繼續往下閱讀

日前美國派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，基隆市議員張之豪發文，引用中央大學教授胡川安的觀察，指出馬杜洛被捕時的表情相當耐人尋味，幽默懷疑攝影師是不是台灣人，彷彿是在按下快門前詢問了：「搭專機來美國讚不讚？」張之豪探討衝突背後的國際現實，直指僅花1.5小時便完成精準打擊，展現美國軍事能力，凸顯地緣政治中實力凌駕法律。儘管行動引發國際法爭議，但在強權競爭中，關鍵往往在於能力而非規範。舉例俄羅斯曾嘗試對烏克蘭總統澤倫斯基，進行類似行動卻多次失敗，證明主權維護並非依靠國際條約，而是實質的防衛武力。委內瑞拉所採用的中國防空與雷達體系在美軍面前完全失效，形同虛設；張之豪批評，馬杜洛長期以主權為保護傘進行毒品犯罪，此次被捕反映出打擊跨國犯罪集團時，法律與正義之間存在的道德兩難。至於台灣處境，張之豪強調，中國若想對台採類似行動，阻礙對方的將是台灣的「防衛能力」而非國際法。嚴厲譴責國民黨與民眾黨在立法院封殺國防預算，削弱國防實力。他感嘆，2025年諾貝爾和平獎得主正是被馬杜洛迫害的委國反對派領袖馬查多，川普此舉雖違反國際法，卻是逮捕迫害和平獎得主的加害者，國際現實值得台灣深思。