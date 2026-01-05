我是廣告 請繼續往下閱讀

繼統一獅球星林安可日前傳出求婚成功後，味全龍當家強打、25歲的「紅色大砲」劉基鴻今（5）日也驚喜宣布求婚成功的消息。劉基鴻與Instagram擁有16.5萬粉絲的網美葛昀萱同步曬出甜蜜合照，證實兩人已決定攜手終生。劉基鴻與葛昀萱共同發出多張求婚照，並感性寫下：「謝謝你選擇我，也謝謝我們，都願意。」劉基鴻與葛昀萱今日在Instagram共同發文，無預警投下「紅色炸彈」。兩人感性回顧這段感情：「我們一直都很珍惜彼此。經歷了很多事情，讓我們更確定彼此的重要，所以，那一刻，我們都沒有猶豫。」事實上，劉基鴻近年來已成長為味全龍不可或缺的看板球星，而另一半葛昀萱在網路上也擁有極高人氣。兩人修成正果的消息一出，立刻引發廣大龍迷以及隊友的祝福。葛盈瑄的好友黃文文也加碼爆料，這段姻緣的起點，竟然是因為女方覺得劉基鴻長得很像「可達鴨」。好友黃文文在貼文中透露，當年拉著葛昀萱去看味全龍比賽，沒想到葛昀萱突然指著穿著46號球衣的劉基鴻說：「你不覺得46很像神奇寶貝裡的可達鴨，很可愛嗎？」這句無心的話，讓紅線默默繫上。黃文文笑稱，當年是她「硬拖」著焦慮不已的葛昀萱去合照，才讓這段緣分正式開啟。黃文文透露，劉基鴻為了求婚這一天盛裝打扮，甚至為了正式感還特地化妝，而操刀的「化妝師」竟是隊友劉俊緯。不過黃文文也吐槽，劉俊緯把劉基鴻的臉畫得太白，看起來超好笑。此外，緊張萬分的劉基鴻在背求婚詞時，還因為太緊張把詞講錯，讓感人的氛圍中帶點俏皮。劉基鴻與葛昀萱發文不到半小時，就湧入上千名網友按讚。其中台鋼雄鷹球星吳念庭也留言說道：「恭喜基鴻！」甚至味全龍啦啦隊林襄也現身留言區祝福兩人。