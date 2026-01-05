我是廣告 請繼續往下閱讀

有「桃園巨蛋」之稱的桃園市綜合體育館，啟用至今超過30年，館內設備老舊，更有球星直言「髒髒的」，遭民進黨桃園市議員黃瓊慧點名，「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋」，市府強力反擊，多位同黨議員過去其實都曾在議會中詢問相關進度。桃園市新聞處長羅楚東表示，體育館確實面臨設備老化問題，市府早已評估需系統性整建。市長張善政於去年拍板投入3.4億元，啟動場館30多年來首次大規模整修工程，目前已正式動工。對於球員與外界提出的各項意見，市府都會虛心檢討，透過工程與管理面逐步改善。針對「討論大巨蛋是否過頭」的質疑，羅楚東指出，民進黨籍的黃崇真、劉仁照、彭俊豪、魏筠、張曉昀等多位市議員，都曾在議會質詢桃園大巨蛋的籌劃進度，與市府進行務實對話，顯示這並非單方面「失心瘋」的討論，而是長期存在的公共議題。羅楚東提到，中華職棒秘書長楊清瓏去年出席中壢體育園區招商座談會，提出多項具體建議。他反問，難道中職秘書長也是「發瘋」才來參與？還是中職會長蔡其昌指派他來陪市府一起「發瘋」？早在2015年至2022年間，桃園巨蛋需要整建就已逐漸形成地方共識，整修工程於去年10月開工，預計於115年第3季完工。羅楚東強調，桃園目前擁有兩支職業籃球隊，且連續兩年在不同聯盟奪下冠軍，顯示桃園市民對運動賽事的高度支持。市府對職棒、職籃的立場始終一致，就是以實際預算與工程改善場館條件。市府也不諱言指出，對於只把公共建設當作政治攻防工具，卻提不出任何具體建議的民意代表，市府深感遺憾，並呼籲各界回到理性討論，為桃園的體育發展與市民需求著想。