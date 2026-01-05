我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有別於傳統百貨型⺟嬰通路，品牌以旗艦店⾯之形式落腳⾼雄，同時也將寵物友善納入空間設計考量。（圖／翻攝畫面）

在少⼦化與⾼齡化雙重衝擊下，⺟嬰市場被普遍視為「逐年萎縮」的產業，知名嬰童精品品牌Nuna卻選擇逆勢⽽⾏，於高雄開設「⺟嬰 × 寵物」複合式精品旗艦店，結合嬰幼兒與⽑孩，攜⼿集團旗下的寵物汽座品牌Tavo，重新定義育兒與陪伴的想像。有別於傳統百貨型⺟嬰通路，品牌以旗艦店⾯之形式落腳⾼雄，並由⺟嬰零售業龍頭奇哥協⼒維運。店內規劃包含實際試推、試坐、試揹的體驗動線，讓爸媽能在現場感受到產品的安全與實際使⽤上的合適程度，現場不僅設置軟性的體驗與貼⼼地實⾞試裝服務，也設置哺乳室與尿布台，即時滿⾜⽗⺟外出育兒的需求；同時也將寵物友善納入空間設計考量，提供寵物悠遊活動區，讓⽑孩能⾃然地融入家庭的⽇常。奇哥營業部觀察指出，現代⽗⺟重視「質感、耐⽤與安全性」，且願意為長期使⽤的精品育兒產品及寵物⽤品作投資，甚⾄爸媽們更在意的是，在長⼤的過程裡，能不能安⼼地陪寶⾙走過好幾個階段。談及為何選擇在⾼雄增設旗艦店，奇哥表示，⾼雄具有「家庭⽣活感」的溫暖城市氛圍，近年南部地區⼩家庭比例持續成長，加上⽑孩飼養比例持續上升，形成「孩⼦x寵物」並存的新型家庭樣貌。⽽⾼雄不僅⽣活節奏舒適、也⼗分注重⽑孩家庭⽣活，非常適合發展貼近⽣活的育兒與寵物品牌。主打「質的升級」，打造家庭與社區的⽣活據點。⾯對少⼦化，奇哥的營運策略不是退場，⽽是升級。從商品銷售，轉向「家庭⽣活型態」的整體提案，結合安全性、設計美學與實際使⽤情境，讓養育孩⼦與⽑孩的過程變成是⼀段被好好照顧的⽣活旅程。奇哥也透露，未來將持續透過實體空間、親⼦與⽑孩等交流活動，深化與在地社區的連結，讓⾼雄旗艦店成為家庭願意停留的⽣活據點。