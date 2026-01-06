台股昨（5）日創下歷史新高，大盤來到3萬點，相對股市高漲，房市卻因為政策影響，迎來冷淡的一年。有網友在PTT發文表示，他在2023年9月把手上的ETF都賣了，買了橋頭台積宅，後來又買了一間台北預售屋，看到台股3萬點讓他感覺自己壓錯邊。有其他人看到貼文後安慰原PO，「股市常常怎麼上去怎麼下來，賺到的錢也是要買漲價後的房價」。
搭新青安熱潮買台積宅 看台股飆漲好憂傷
原PO在PTT發文表示，他收入只是一般小國營，買房就要賣股，他在2023年9月買了橋頭低總價的台積宅，為了湊頭期款把存了7年的ETF全部賣掉，並賭新青安正熱門，房價會飆漲，後來真的全面起飛，當年年底他和當時的未婚妻又合買一間台北市預售屋，把未來幾年的資金都放在房子了，目前原PO的資產分配約是房產94％、股票5％、現金1％。
結果原PO看到台股大盤衝上3萬點，台積電破1600元，身邊的朋友買電子股，財富快速翻倍，感嘆「壓錯邊的感覺真的好哭」，他只是懂買房的中產，這一年就是等紅燈看別人暴衝，連工作的心情都沒有了。
眾人安慰：放寬心 北市好地段不等人
PO文一出引起討論，有網友安慰他「股市常常怎麼上去怎麼下來，賺到的錢也是要買漲價後的房價」、「沒事，至少你買到台北市新房了」、「都買得起台北預售了，心放寬一點吧」、「手上的物件價格小修正，努力存錢結淨資產不增反減啦」、「台積股票每天開盤都能買，但是北市好地段真的不等人」。
不過也有人認為原PO並沒有賠錢，「你有賠嗎？看不懂，少賺而已吧」，還有其他人覺得原PO買股，也可能不會長期持有「不要想自己能吃到整段，能吃整段的我相信只有ETF存股族」。
台積宅交易量直線下滑 股房兩樣情
根據永慶房產集團最新報告，曾經因為台積電設廠引發話題的「台積宅」，如今房價跌到谷底，嘉義縣朴子市2024年受到台積電進駐嘉義科學園區影響，當年狂賣891戶，但今年同期只剩下41戶，暴跌95.4％，新竹縣寶山鄉身為台積電設廠利多區域，預售交易量也直線下滑92.3％，可以看出房價已在相對高檔，加上房市政策影響，房市買氣冰封。
資料來源：PTT、永慶房產集團
