我是廣告 請繼續往下閱讀

▲委內瑞拉總統馬杜洛於美東時間5日中午準備出庭審訊，稍早在幹員押送下搭乘直升機的狼狽畫面曝光。（圖／路透社／達志影像）

被美軍強力逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，定於週一在紐約曼哈頓聯邦法院首次出庭，稍早馬杜洛搭乘直升機準備出庭的畫面曝光，只見他狀態狼狽，預計將在美國東部時間中午12點出庭。根據美國廣播公司(ABC)與CNN報導，馬杜洛夫婦預計將於美國東部時間中午12點在霍勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）法官面前出庭。兩人目前都被關押在布魯克林大都會拘留中心。在一份包含四項罪名的追加起訴書中，馬杜洛與妻子弗洛雷斯是六名被告之一，他們被指控在過去 25 年裡與暴力、危險的販毒集團勾結。其他被告還包括馬杜洛的兒子、兩名委內瑞拉高層官員，以及一名據稱是犯罪集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的領袖。約在美東時間早上 7 點 15 分左右，載著馬杜洛的車隊離開了他被關押的布魯克林監獄。車輛駛向附近的運動場，那裡有一架直升機正在等候。從空拍畫面可以看到，他從一輛SUV中出來，在武裝警衛的押送下緩緩走向直升機，經過短暫飛行後降落在曼哈頓，接送車輛於早上7點40分左右就抵達法院。針對馬杜洛的重磅案件，一名知情人士告訴 CNN，馬杜洛今日於紐約法官面前首度出庭時，將由法院指定的律師維克斯卓（David Wikstrom）代表辯護。此外，該案件已分配給 92 歲的聯邦法官霍勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）審理。霍勒斯坦法官於 1998 年由時任總統柯林頓（Bill Clinton）提名並獲得任命。霍勒斯坦自 2011 年起擔任紐約南區聯邦地區法院的資深法官，他曾主持過多起關於2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊的訴訟，以及其他涉及恐怖主義與國家安全的重大案件。前一個夏天，委內瑞拉前將領兼情報首長巴里奧斯（Hugo Carvajal Barrios）就在霍勒斯坦面前，針對與毒品恐怖主義（narco-terrorism）及販毒相關的指控認罪。