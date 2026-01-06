我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第二戰道奇推出日籍王牌山本由伸掛帥先發，藍鳥同樣推出王牌高斯曼（Kevin Gausman）應戰。（圖／美聯社／達志影像）

今（6）天是多倫多藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）的35歲生日。這位兩度入選全明星賽的「指叉強投」，不僅是當今大聯盟最具威懾力的先發投手之一，更是藍鳥在2025賽季能闖進世界大賽，最不可或缺的靈魂人物之一。2012年高斯曼以首輪第4順位之姿加盟巴爾的摩金鶯隊，開啟了長達十餘年的大聯盟征途。在他的職業生涯中，展現了驚人的控球天賦與壓制力，曾先後於2018年在金鶯隊時期及2019年在紅人隊時期，兩度達成極其罕見的「完美一局」，即單局以9顆球連投3次三振。然而，高斯曼的成名之路並非一帆風順，他在2019年曾歷經右腳筋膜炎的傷勢困擾，並在亞特蘭大與辛辛那提之間輾轉。他在加盟舊金山巨人隊後迎來轉機，2021年憑藉單月MVP的強勢表現入選明星賽，隨後更在2023年效力藍鳥隊期間，以驚人的三振產量勇奪美國聯盟三振王寶座。他兩度入選大聯盟年度最佳第二隊先發投手的殊榮，顯示其投球穩定度已獲得全聯盟的高度認可，成功從當年的選秀天才蛻變為帶領球隊爭冠的領袖。在剛剛落幕的2025賽季中，高斯曼再度展現了身為球隊一號先發的穩定性，他在例行賽主投193局，繳出10勝11敗、自責分率3.59的亮眼成績單，並送出189次三振，WHIP僅 1.06。更令人印象深刻的是他在季後賽的表現，一路帶領藍鳥隊挺進睽違多年的世界大賽，並在面對衛冕軍洛杉磯道奇隊的決賽中主投第二戰與第六戰，更巧的事都碰上對方的四級王牌山本由伸。第二戰中，高斯曼主投6.2局僅被敲4安，卻因7局上連續挨轟掉3分，不過也飆出6K。只可惜遇到完投勝的怪物山本，遺憾吞敗。第六戰，高斯曼與山本再度碰頭，雙方剛好都主投6局就下班，高斯曼繳出8K、失3分的好投，山本則是失1分、飆6K，在道奇背水一戰的氣勢下，高斯曼依舊吞下敗仗。高斯曼在2025年季後賽總計主投30.2局，防禦率僅2.93，儘管世界大賽中多次與對方王牌對壘，未能取得勝績，不過繳出的帳面成績卻豪不遜色。高斯曼的職業生涯累積至今已達112勝並送出超過1900次三振，他在加入藍鳥隊的前93場先發中狂飆604次三振，創下了隊史開局最快三振紀錄。身為2023年美聯的三振王，他的指叉球揮空率始終維持在聯盟頂尖水平。即便年過30，高斯曼仍保有極佳的體能狀態與球感，目前正處於職業生涯的巔峰期。值得一提的是，在光鮮亮麗的數據之外，高斯曼在場上展現出的硬派性格也讓球迷印象深刻。2019年他曾為了聲援被觸身球攻擊的隊友阿庫尼亞（Ronald Acuña），不惜面臨禁賽處分也要展現守護團隊的決心，這種熱血的性格讓他深受休息室戰友的喜愛。今日正式踏入35 歲的高斯曼，已從當年金鶯隊的選秀探花，蛻變為多倫多最穩定的一道防線。儘管2025年的世界大賽留下些許遺憾，但他與山本由伸的巔峰對決，已成為球迷心中傳頌的經典戰章，相信明年，「指叉大師」會繼續引領藍鳥隊向尚未奪得的冠軍金盃發起衝擊。