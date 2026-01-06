氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，受乾冷空氣南下影響，全台氣溫快速下滑，今（6）晨本島平地最低溫出現在台南楠西8度，各地普遍僅8至13度，今日白天起轉為晴冷，氣溫將越晚越低。他提醒，明日至周六（10日）清晨強冷空氣籠罩，配合輻射冷卻，平地有機會下探5度以下，成為入冬首波寒流。白天陽光下不覺寒冷，但夜間溫差劇烈，長者與心血管疾病患者須特別留意。周末後冷空氣減弱，但早晚仍冷，高山雖有低溫，但降雪條件不佳，可能見不到山雪景象。
今晨最低溫台南楠西8度！今起轉晴冷、越晚氣溫越低
吳德榮指出，昨日各地最高氣溫約落在22至28度之間，今晨截至5時12分，本島各縣市平地最低氣溫已明顯下探，其中最低出現在台南楠西區僅8.0度。各地區平地最低氣溫約為8至13度，由北到南分別是新北石門區10.3度、台中霧峰區10.3度、台南楠西區8.0度、宜蘭頭城鎮12.8度。今日各地氣溫預估為北部8至14度、中部8至20度、南部8至23度、東部9至22度。
吳德榮說明，今晨迎風面雲量偏多，但結構較為鬆散，北部陸地及東半部海面可見降水回波，北部與東半部出現零星降雨。根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日上午起乾冷空氣持續南侵，各地將陸續轉為晴朗，氣溫同步快速下滑，越晚越冷，提醒民眾早出晚歸務必適時增添衣物。
明晨新一波強冷空氣侵台！低溫下探5度 挑戰入冬首波寒流
最新模式進一步顯示，明日至周六（10日）清晨將有一波強冷空氣影響台灣，強度雖與前一波相近，但因天氣晴朗穩定，夜間輻射冷卻效應更為顯著。未來幾天清晨，皆有再度刷新入冬以來本島平地最低氣溫、甚至下探5度以下的機率，並有望成為今年入冬首波「寒流」。
吳德榮特別提醒，明日至周六清晨天氣呈現晴冷型態，白天在陽光照射下未必感到寒冷，但入夜後氣溫驟降，局部地區仍可能再創低溫，日夜溫差極大。家中若有年長者或心血管疾病患者，務必加強保暖與照護，以確保健康安全。
展望後續天氣，周六白天至下周一（12日）各地維持晴朗穩定，冷空氣將逐日減弱，白天氣溫也會緩步回升，不過清晨與夜晚仍偏冷，日夜溫差大，仍需留意。模式同時顯示，此波強冷空氣影響下，2000公尺以上高山雖有機會降至零度以下，但水氣不足，降雪條件不佳，無需過度期待。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
