▲賴冠霖在2024年6月宣布退居幕後、告別演藝圈。（圖／Wanna One 워너원 FB）

韓國選秀節目《PRODUCE 101 第二季》推出的11人限定男團Wanna One於2017年8月出道、2019年初解散後，至今都沒有再合體，讓粉絲都非常想念。不料在2日，Mnet正式宣布Wanna One將睽違7年合體，推出真人秀節目，讓粉絲都非常開心。但據悉，Wanna One的台灣籍成員賴冠霖在解散後便到中國發展，並於2024年退居幕後，她是否會現身，也成為了這次團體回歸的一大變數。Wanna One在2019年1月解散後，即將時隔7年以真人秀節目合體回歸，雖然具體播出時間等細節都尚未公布，但也讓粉絲都非常期待。不過其中台灣籍成員賴冠霖在解散後到中國發展，於2024年6月透露因壓力宣布退居幕後、告別演藝圈，他坦言在演藝圈中找不到自己，即使經歷過困難，也不想讓自己不愛自己，因此堅決做出改變，將重心轉往幕後，希望將想說的話寫成劇本，透過影視創作表達自己，接著就幾乎沒有現身在幕前，因此這次是否會跟著團體一起回歸，也是外界關注的焦點之一。Wanna One在2017年出道當時人氣非常高，還與EXO、BTS並列3大男團，不少粉絲都敲碗他們合約延期，但最後還是在2019年1月解散。而時隔7年，Mnet在1日突然於官方YouTube公開一段名為「2026 Coming Soon 我們再次相見」的30秒短片，開頭出現一卷印有Wanna One標誌的卡式錄音帶，接著卡帶被放入復古錄音機，隨之響起的是2018年發表的〈春風〉旋律，以及團員們齊唱「我們再次相見」的歌聲。隨著「我們再見面吧」這句歌詞播出後，老粉們一聽就懂，這正是Wanna One最後一首活動曲〈春風〉中的一段，當時團體正走向解散，透過歌曲跟粉絲約定未來某天再相見，許多人當年邊聽邊哭，沒想到時隔7年再次響起，再度掀起回憶殺。而隔天，Mnet就證實Wanna One將錄製全新一季的真人秀節目。Mnet表示，Wanna One成員們一直在思考能用何種形式再與Wannable們見面，最終一致決定製作粉絲最愛的真人秀節目，目前預訂在今年上半年進行節目內容的準備，具體播出時間等細節待未來確定後將另行公告。