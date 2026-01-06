我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府2日發出總統令，特任前副總統陳建仁為中央研究院第13任院長。任期自今年6月21日到2031年6月20日止。陳建仁當過副總統、行政院長，現在又掌中研院，精神科名醫沈政男說，蘇貞昌70幾歲了也回鍋當行政院長，監察院長陳菊請假超過1年，綠營沒其他人才了嗎？沈政男說，陳建仁是在中研院遴選委員會提出的三名候選人中脫穎而出，另兩人分別為周美吟與朱敬一，但這項人事安排，反而凸顯民進黨長期執政下的人才問題。沈政男直言，表面看似是「台灣沒人了」，實際上更精確的說法是「綠營沒人了」，才會一再在同一批人身上打轉。沈政男說，陳建仁不僅是史上首位卸任副總統後再出任國家最高研究機構首長的人，甚至還曾擔任行政院長，一度被點名可能參選2024年總統，堪稱空前絕後的政治人物，這樣的經歷已超出一般學術領導者的想像範圍。沈政男表示，陳建仁早在過去就已擔任過中研院副院長、國科會主委，也曾於2003年SARS期間出任衛生署長，對體制內運作並不陌生。他質疑，如果陳建仁對中研院的發展真有想法，理應在先前任內就能提出或實踐，如今再回鍋出任院長，是否還能帶來全新的視野與作法，令人存疑。在沈政男看來，真正的問題不只在於陳建仁個人，而是民進黨用人模式早已陷入僵化。他以蘇貞昌為例，細數其歷任台灣省議員、立委、縣市首長、黨主席、行政院長，甚至行政院長還二度回鍋，直言台灣真的需要同一個人反覆擔任如此重要職務嗎？這樣的安排，正顯示執政團隊缺乏新血。沈政男同樣點名陳菊的經歷令人匪夷所思，從高雄市長、勞委會主委到監察院長，期間甚至因病請假一年，仍無法順利卸任。他質疑，當同一批政治人物在各大要職間輪流流動，是否意味著體制內早已失去培養新領導者的能力。針對中研院本身，沈政男也提出嚴肅質問。他指出，中研院一年預算高達140多億元，但研究成果的整體呈現卻相當模糊，官方網站僅能看到零散公告，缺乏長期系統性的統計。他直言，中研院每年有多少研究成果登上《自然》、《科學》等頂尖期刊，社會根本無從得知。沈政男認為，此次未被圈選的朱敬一其實相當適合出任中研院院長。朱敬一不僅是經濟學家，也是長期投入公共論述的學者，對通識教育與人文社會學科深耕甚久，而中研院已多年未出現人文社科背景的院長，這正是台灣學術發展長期重理工、輕人文的縮影。此外，沈政男也肯定另一位候選人周美吟的學術地位，指出她是具國際聲譽的物理學家，學術成就不亞於陳建仁，且具備女性身分象徵意義。他強調，中研院早年正是由人文學科奠定學術聲望，如今卻逐漸喪失全人、全文化的視野，令人憂心。沈政男最後直言，總統賴清德在圈選院長時，是否真正理解中研院需要什麼樣的領導者，令人懷疑。他感嘆，即便是學術單位的人事，政治考量仍凌駕專業，而陳建仁歷任多項高官，仍對權力職位興致勃勃，反映當官成癮的現象。他也直言，這幾年檯面上反覆出現的，始終是同一批人，台灣的人才結構早已亮起警訊。