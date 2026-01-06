我是廣告 請繼續往下閱讀

峇里島跨年夜原本沉浸在煙火與歡呼聲中，未料新年甫一開始，烏魯瓦圖卻突傳火災。一處高級度假別墅區在凌晨被大火吞噬，短時間內多棟建築付之一炬，讓這座以寧靜與奢華聞名的海岸勝地蒙上陰影。綜合外國媒體報導，這起火警發生於2026年1月1日凌晨約12時47分，地點位在南庫塔區佩卡圖村的「德薩哈莫尼斯」（Desa Harmonis）別墅群。巴東縣消防與救援局指出，火勢迅速蔓延，燒毀10棟豪華別墅，連同接待大廳及鄰近的「Bilabong」別墅也未能倖免。由於火勢猛烈，消防單位緊急調派來自巴東多個分局的7輛消防車前往支援。救災人員奮戰約3個半小時，才將火勢完全撲滅，燃燒面積估計約1,000平方公尺，現場一度陷入濃煙與高溫之中。巴東縣消防與救援局秘書伊尼奧曼・蘇亞達納（I Nyoman Suardana）在事後說明，初步調查確認，火災起因為跨年煙火掉落的火星引燃建物所致，並非電線走火或其他設備故障。所幸這場突如其來的大火並未造成人員傷亡，相關單位確認無人受傷，歸功於及時疏散與迅速的應變行動。然而財物損失相當驚人，初估金額高達30億印尼盾（約19萬美元），對業者與屋主造成不小衝擊。這起事件也為峇里島敲響安全警鐘，當地觀光區建築密集，且常使用木材、茅草等天然材料，一旦遇上煙火活動，火災風險倍增。相關人士呼籲，跨年與節慶慶祝應更嚴格遵守煙火規範，同時強化防火設施與通道管理，避免類似災難在新的一年再次上演。