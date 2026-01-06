我是廣告 請繼續往下閱讀

旅居印尼20多年的《印尼現在進行式》作者賴珩佳，從日常觀察切入，指出「貧富差距」是理解印尼的第一把鑰匙。她形容，印尼作為全球最大的穆斯林國家、東協最大經濟體，表面上多元、開放、溫和，但階級落差深刻牽動社會風氣與政治選擇，也讓外界若只用「巴厘島」或「移工來源國」去想像這個國家，很容易一開始就看錯重點。賴珩佳在《東南亞夯什麼》節目中分享，貧富差距之所以關鍵，是因為外地人一到印尼最容易看到的不同就是生活落差。她以一組數字說明印尼財富集中現象，最上面四位資產最多的人，其資產總額超過最下面一億人的資產總額。她說，差距不只反映在收入，更會延伸到教育機會、居住型態，甚至人們如何看待自己與他人的自我認知，這也是外界常覺得印尼「一個城市像好幾個世界」的原因。談到印尼盛行的炫富文化，賴珩佳用過往曾被稱為世界華人首富的印尼華商林紹良為例，回憶他舉辦結婚紀念活動時，包下新加坡香格里拉飯店兩天所有房間，往返機票與住宿全部由他買單，賓客川流不息，場面之大讓她印象深刻。她同時對照，當時印尼仍有超過一千萬人口日均所得低於2美元（約新台幣63元），這種同一時間並存的極端景象，正是印尼階級落差最直觀的縮影。賴珩佳指出，印尼人普遍不避諱展現財力，甚至希望你知道我很有錢，社群平台上常見高調展示名車、精品、出入高級場所；更令人意外的是，一些貪腐官員或商人被查辦的線索，往往就從IG等社群的高調貼文開始。她舉例，疫情期間某些人透過非正當管道取得稀缺疫苗後，仍會在社群上打卡炫一下，在台灣常見的低調心態，在印尼未必成立。這種「不怕被看到」的文化，背後其實是階級焦慮與地位競逐，當向上流動的門愈來愈窄，能被看見的符號就更像是一種社會保險。在討論印尼看似溫和，卻在某些議題上快速收緊時，賴珩佳把觀察連到政治與權力結構。她提到，前總統佐科威（Joko Widodo）在任十年，卸任前聲望仍高，政治影響力延續到權力交接之後；現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）之所以能上台，與副總統搭檔是佐科威長子、以及為此引發的制度調整與社會爭議密切相關。她認為，印尼的政治表面上仍維持「求同存異」的立國精神，但權力運作一旦和家族、派系綁得更緊，制度就可能在關鍵時刻快速變形，社會也會在某些議題上迅速轉向保守或強調秩序。談到下一個十年印尼最值得關注的趨勢，賴珩佳的觀察仍回到「階級」與「治理」的拉扯。她指出，當中國商品與產能外溢衝擊本土製造業，紡織、鋼鐵等能大量吸納勞動力的產業生存更辛苦，社會的不安感就會被放大；而在經濟壓力之下，政府一方面得提出更有感的社會政策，另一方面也可能更依賴秩序與管控來維持穩定。她也提到遷都努山塔拉進度放緩的現象，顯示大型國家工程不只靠政治宣示，更得面對公務員家庭、教育資源、城市機能等現實阻力，未來印尼的政策推進仍會在理想與現實之間反覆拉扯。節目同時談到印尼政府近來的幾項政策試圖回應階級問題。賴珩佳提到普拉伯沃推動免費營養午餐，初衷是照顧較弱勢家庭的孩子；她也分享印尼今年推動讓應屆大學畢業生到企業任職、前六個月薪資由政府支出的方案，企業只需負擔保險等費用，目的是在失業率高、景氣承壓時，讓年輕人先有工作機會、企業也能補進新血。她直言，這些政策方向「其實不錯」，但社會仍在觀望執行力能否跟上，否則容易在期待與失望之間擺盪。針對台灣理解印尼最常見、也最致命的誤判，賴珩佳在節目中點出兩個盲點。第一是台灣往往把在台印尼移工當成「印尼的全部」，但這群人在印尼兩億多人口中其實只是極小比例，且工作型態集中，難以代表整體社會樣貌；第二則是把巴厘島當成印尼的代名詞。她提醒，巴厘島宗教以印度教為主、城市景觀高度受限、觀光經濟特殊，和以爪哇文化為核心、人口高度集中在爪哇島的「主體印尼」並不相同，如果用巴厘島回推全國，很容易以偏概全。她也提到一段親身經驗，一名印尼餐飲集團的第二代原本希望與台灣合作，卻在接洽過程中感受到被低估的眼神與態度，最後轉向與日本團隊合作並取得成功；她認為，台灣若還停留在刻板印象，不只會傷害彼此互動，也可能錯失合作機會。賴珩佳回到《印尼現在進行式》寫作初衷，強調這本書不是旅遊指南，而是希望把印尼拆解成「可以被理解的片段」，讓台灣讀者看見印尼多元且正在崛起的真實面貌。她說，台灣可以以自己為榮，但也需要更敞開去理解周遭東南亞國家在不同面向的變化與追趕，尤其當印尼的影響力持續上升，台灣若想在未來十年建立更成熟的互動與合作，第一步就是先放下「我們以為的印尼」，改用更接近現實的眼光重新認識這個萬島之國。理解印尼，不應再受限於單純的觀光刻板印象或單一族群經驗，而是必須提升視野，掌握印尼在區域與全球版圖中不斷變化的戰略位階。面對這個萬島之國的持續崛起，台灣若想及時抓住未來十年的合作機遇，必須放下既有的「想像」，以更貼近現實的視角重啟對話，才不會在快速變動的東南亞浪潮中錯過關鍵一拍。