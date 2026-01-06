我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雅加達核心商業區的發展程度，常被形容為東南亞版的信義計畫區。（圖／美聯社／達志影像）

▲印尼首都雅加達。（示意圖／取自Unsplash）

前往峇里島旅遊時，往往可以用合理的價格入住五星級度假村，不過如果搭吉普車去看日出，也可能會在途中看到居民住在簡陋的毛胚屋，並被蒼蠅和牛糞環伺。巨大的貧富差距在印尼十分明顯，例如走進印尼首都雅加達，最先映入眼簾的往往不是貧困，而是摩天大樓、豪華商場與國際品牌雲集的都會景象。然而在耀眼繁華背後，另一個世界同時存在，兩種生活樣貌彼此交錯，形成強烈對比，也成為外來者最難忽視的現實。綜合外國媒體報導，近年印尼經濟表現亮眼，疫情後復甦速度快於多數東南亞國家。城市建設大幅推進，商辦園區與大型購物中心不斷擴張，雅加達核心商業區的發展程度，常被形容為東南亞版的信義計畫區，吸引跨國企業與高收入族群進駐。然而，經濟成長並未平均分配。根據過往研究，印尼的財富高度集中，少數頂級富豪掌握的資產，遠遠超過大量底層人口的總和。這樣的結構，使中產與富裕階層能享有完善資源與安全感，卻也讓社會階層的距離持續拉大。在城市一隅，高級住宅社區門禁森嚴，傭人、司機與私人保全成為日常配置；不遠處的巷弄內，卻是鐵皮屋與狹小平房，一家數口共擠有限空間，生活條件與現代都市形成斷裂。豪華商場與簡陋攤販往往只隔著一條街，卻彷彿跨越兩個世界。富人社交圈的象徵，則體現在隱密的私人俱樂部中。這類會所多半藏身於辦公大樓或封閉社區內，設有運動設施、高級餐飲與社交空間，會員資格嚴格，需高額會費與人脈引薦，無形中鞏固了上層階級的網絡，也提高了階級流動的門檻。印尼同時擁有超現代的城市風貌與仍待改善的基層生活，這種極端並存的現象，不只是文化衝擊，更是發展課題。如何在持續吸引投資與推動成長的同時，縮小貧富落差、避免階級固化，將成為印尼未來能否真正邁向包容型發展的關鍵考驗。