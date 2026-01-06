我是廣告 請繼續往下閱讀

日本島根縣在當地時間6日上午10點18分左右，發生芮氏規模6.2地震，島根縣西部及鳥取縣東部部分地區測得最大震度5強，西日本及四國多個地區都能感受到晃動。所幸氣象廳表示，這起地震並無引發海嘯風險。據日本氣象廳觀測，這起地震震央位於島根縣東部，北緯35.3度、東經133.2度的位置，震源深度10公里。包括島根縣西部的松江市、安来市，以及鳥取縣東部的境港市、日野町、江府町等地區都測得最大震度5強。鳥取中部、島根西部、岡山北部、廣島南部以及香川東部與愛媛部分地區也測得震度4的搖晃。另外，京都、兵庫、山口、德島與高知等地也觀測到震度3搖晃。目前未傳出傷亡、毀損等重大災情，相關單位仍持續關注後續狀況。氣象廳表示，此次地震並無引發海嘯的風險。