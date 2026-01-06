強烈大陸冷氣團南下，今（6）日清晨全台寒冷，本島最低溫落在台南楠西8度，北台灣則是新北石門10.3度，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，中南部比北部冷的原因，包括「輻射冷卻、地勢平坦、雲量較少、空氣乾燥」等，提醒民眾本周後期，冷氣團持續會有類似情況，早出晚歸要特別留意。
今天清晨南台灣低溫明顯，台南楠西8度、高雄杉林9.1度，台南玉井9.6度，台中霧峰10.1度，中央氣象署也針對台中以南發布「低溫特報」，相較於被冷空氣直襲的北台灣，南部低溫反而更加明顯。
北台灣清晨「有蓋棉被」 南部更容易散熱
林得恩指出，台灣中南部夜間更容易「散熱」，在清晨4點至7點，地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定，中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，「輻射冷卻」效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。
林得恩接著說，北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應，北部清晨的雲層就像棉被一樣，減少夜間長波輻射散失，持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。
南台灣地勢平坦 冷空氣堆積明顯
林得恩說明，在地形上，中南部盆地、平原因為地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也容易導致清晨氣溫的快速下探。
最後則是「空氣濕度的差異」，中南部夜間空氣比較乾燥，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果會最為顯著；相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。
資料來源：林老師氣象站
