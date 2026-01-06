我是廣告 請繼續往下閱讀

在南海局勢持續升溫之際，菲律賓社會對「誰值得並肩合作」的看法逐漸成形。一項最新調查顯示，菲律賓民眾在涉及海洋權益與區域安全議題時，明顯傾向與長期理念相近、實際行動支持的國家建立更緊密關係。這項調查由菲律賓智庫Stratbase委託民調機構「亞洲脈動」（PulseAsia）執行，調查期間為2025年12月中旬。受訪者被要求從名單中選出最多五個國家或組織，作為菲律賓政府在維護南海利益時最值得信賴的合作對象。結果顯示，美國仍穩居菲律賓民眾信任度最高的夥伴，支持比例超過八成；日本排名第二，獲得約三分之二受訪者認可。加拿大與澳洲也名列前段班，而韓國因長期防務合作與軍事採購關係，在民意中占有一席之地。分析指出，這些國家近年頻繁透過聯合軍演、共同巡航及公開聲明，展現對菲律賓立場的支持，強化了民眾的安全感與信任度。特別是南韓提供的戰機與海軍艦艇，已成為菲律賓軍力現代化的重要支柱。在名單中，台灣獲得約一成以上受訪者支持，排名第八，信任度略高於中國。相較之下，中國僅獲得約一成受訪者認可，顯示菲律賓民眾對其在爭議海域行為仍抱持高度保留態度；印度的支持度則位居末位。Stratbase指出，這份民調不僅反映外交偏好，也折射出菲律賓社會對國際法、主權尊重與實際行動的重視。隨著南海摩擦持續，民意已成為政府對外政策的重要後盾，未來如何在多邊合作與區域現實之間取得平衡，將直接影響菲律賓在印太局勢中的戰略走向。