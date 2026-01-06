我是廣告 請繼續往下閱讀

▲茱莉亞羅勃茲（右）的《獵後真相》，全球票房垮掉，不到千萬美元，連她片酬的一半都不夠付（圖／摘自IMDb）

▲李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》演出頗有好評，片子本身受到不少獎項青睞，然而票房卻不突出，據估計要靠戲院賣座回本，還差了1億美元。（圖／華納兄弟提供）

▲千黛亞（如圖）獲前輩喬治克隆尼點名，有潛力成為超級巨星。（圖／美聯社／達志影像）

全球票房在才剛結束的2025，又有令人心驚的現象：昔日都曾是賣座靈丹、光靠名字就足以吸引觀眾走進戲院的湯姆克魯斯、李奧納多狄卡皮歐、茱莉亞羅勃茲等巨星，全都踢到鐵板，茱莉亞羅勃茲的《獵後真相》更慘到全球票房不滿950萬，連她兩千萬美元片酬的一半都不到，阿湯《不可能的任務：最終清算》、李奧納多《一戰再戰》也都賠錢，無怪乎喬治克隆尼感嘆：票房巨星時代已經過了。好萊塢巨星過往之所以能享有千萬美元的片酬，是因為他們的名字就是片子賣點之一，觀眾會為了他們走進戲院。就像湯姆克魯斯不管拍動作片，還是《雞尾酒》之類的耍帥文藝片，北美票房都很亮眼，給了他們很大的議價權力。然而21世紀後湯姆克魯斯《不可能的任務》已經連垮兩集，李奧納多《一戰再戰》光票房收入要回本也還差一億美元，觀眾就算再給他們面子，也已逃不掉成為賠錢貨。讓人感嘆的是，不只湯姆克魯斯、李奧納多狄卡皮歐等過去的票房巨星，現在都無法保障大賣，連極少數號召力不輸A咖男星的茱莉亞羅勃茲，都從萬靈丹淪為大毒藥。《獵後真相》導演是《以你的名字呼喚我》盧卡格達戈尼諾，其他主演還有前《蜘蛛人》男主角安德魯加菲，應是對觀眾有不少吸引力，不料竟然慘敗作收，大家都看得出茱莉亞羅勃茲的「兩千萬美元片酬」時期應該已經結束。過去也是大牌的喬治克隆尼，後來靠著經營龍舌蘭酒的生意收入翻倍，比拍電影還要大賺，現在能夠只為興趣拍戲。他感嘆好萊塢電影公司不再像過去捧他們這一輩成為大牌一樣，花時間與資源在年輕一代的演員身上，而是拍攝系列影片和發展IP，觀眾是被情節與世界觀的設定吸引去戲院，並非扮演那些主角的演員，就很難產生光靠名字已可讓電影大賣的巨星。新一代的影星中，喬治克隆尼點名「甜茶」提摩西夏勒梅、千黛亞、葛倫鮑威爾深具潛力，若是得到過去電影公司捧前輩巨星的豐富資源，就能成為21世紀的超級紅星。對於喬治的真心話，網友觀感不一，有人贊同今日的明星沒有過去的巨星感覺那麽大牌，也有人覺得湯姆克魯斯、千黛亞還是能夠吸引廣大觀眾進戲院，沒這麼悲觀。