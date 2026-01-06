我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南今（6）日舉辦「台韓農產食品經貿論壇」，市長黃偉哲表示，本次論壇特別邀請韓國平澤市參與，深化台韓城市外交。（圖／台南市政府）

韓國平澤市市長鄭長善率領農業、科技等相關部門訪問團近日來訪台南，繼昨日拜會市府，並與市長黃偉哲共同簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，今（6）日亦受邀出席於台南東東宴會式場舉辦的「台韓農產食品經貿論壇」，就城市外交、農業合作與產業交流等議題進行分享，展現兩市交流持續深化的重要成果。市長黃偉哲表示，本次論壇特別邀請韓國平澤市參與，交流重點除美食料理外，更聚焦於雙方具代表性的農特產品與農產加工品，包括平澤市盛產的水梨，以及台南鳳梨、芒果、文旦、哈密瓜、火龍果等優質水果。對於目前已開放或具合作潛力的品項，市府將持續與韓方深化討論，拓展農產交流與市場合作空間。他並說明，平澤市與台南同為高科技產業重鎮，平澤擁有半導體產業聚落，台南則設有南部科學園區，雙方在產業結構與城市發展上具合作潛力。未來除農產合作外，也將同步推動科技、文化等多面向交流，透過專業論壇與專家對話，持續強化兩市夥伴關係，為台韓城市交流開創更多可能。黃偉哲進一步說明，近年台韓交流持續升溫，台南亦多次成為韓國影視節目取景地，透過戲劇與綜藝節目提升城市的國際能見度。未來市府也將鼓勵更多台南青年與學生前往平澤市交流，並持續推動兩地在學生、體育及文化等面向的互訪，讓城市交流更貼近市民生活。市府將持續與相關單位保持溝通，為兩地交流互動營造良好條件，進一步促進台南與平澤市在多元領域的合作發展。平澤市市長鄭長善表示，平澤市不僅是半導體、氫能及未來車輛等高科技產業的重要據點，亦是具備深厚農業基礎的城市，當地所生產的大米與水梨以優良品質聞名。他也提到，面對氣候變遷帶來的糧食挑戰，農業已成為城市永續發展與品牌競爭力的重要引擎，期待透過與台南市簽署的農特產品交流備忘錄，持續深化雙方在農產行銷、國際交流及美食創新等面向的合作，進一步增進兩市情誼。南市府表示，平澤市訪團此行除出席論壇外，亦將前往沙崙智慧綠能科學城參訪交流。未來台南市將透過農產合作作為交流起點，持續拓展與平澤市在文化、教育、影視及青年交流等層面更多的合作，期盼為台韓城市夥伴關係創造更多具體成果與長遠發展。