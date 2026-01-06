我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俐人傳4年婚姻玩完。（圖／翻攝自Lisa Wang 王俐人臉書）

49歲女星王俐人以《麻辣鮮師》正美一角走紅，2021年她和小7歲演員老公林琮軒結婚，今（6）日爆出4年婚姻玩完。事實上，王俐人過去曾上過許多綜藝節目，不僅擁有哥倫比亞大學（Columbia University）的高學歷背景，其知性與甜美兼具的形象深植人心，出道多年她唯一認愛的只有王少偉，而初戀的11年情更是令她難忘。王俐人從小在美國長大，回台後優異的英語能力和亮眼外型讓她成為媒體寵兒，以《麻辣鮮師》走紅後，也演過許多電視劇，包括《最佳利益3－最終利益》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等等。王俐人也跨足主持、廣告，而她畢業於名校哥倫比亞大學（Columbia University），近年她積極投入餐飲副業，不過卻因為幫友人掛名負責人，陷入財務糾紛，背著500萬元的債務。盤點王俐人的情史，最令人惋惜的莫過於她與初戀男友長達11年的馬拉松式戀情。兩人從16歲起相識相戀，陪伴彼此度過青春，卻在2005年因生活觀念不合宣告分手，直到交往後期，每次王俐人提分手，對方都以死相逼，上演八點檔戲碼，讓她深知真的走不下去。而在演藝圈多年，王俐人的緋聞並不多。她曾公開承認的只有王少偉，兩人曾是無話不談的好友，後來昇華為戀人，即便最終回歸朋友關係，雙方至今仍維持深厚的友誼。王俐人2021年與演員林琮軒登記結婚，沒想到最後仍爆出離婚收場。對於離婚傳聞，《NOWNEWS今日新聞》詢問王俐人，截稿前尚未得到回覆。