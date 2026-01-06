我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣大村鄉昨天（5日）晚間發生一起離奇車禍！一名年約50多歲的婦人騎車行經東美路時，不明原因噴飛至路旁的圳溝，倒掛卡在3米深的圳溝樹幹上，被救起時已無生命跡象，經現場急救後緊急送醫，不過搶救六小時後，婦人仍於今天凌晨1時許宣告不治。據了解，5日晚間6時22分，大村鄉東美路附近一名50多歲婦人當時獨自騎車，卻因不明原因突然發生意外，人當場噴飛倒栽蔥式卡在3米深的圳溝樹幹上，完全無法動彈，處境十分危急。彰化縣消防局獲報後，立即派遣大村、林厝等分隊，共出動2輛消防車、1輛救護車及6名消防人員趕往現場，利用吊車吊臂，搭配籃式擔架及三角吊帶，將救援人員垂降至深溝中，小心地將女子從樹幹移出，並固定於擔架上，再以吊臂運送至路面。婦人被救起後，已經失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救六小時後仍傷重不治。至於確切的車禍發生原因，仍有待警方後續進一步調查釐清。