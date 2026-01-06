我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警消火爆到場後於凌晨2時31分將火勢撲滅，所幸未造成人員受困、傷亡。（圖／翻攝畫面）

國道1號北向43.7公里林口路段今（6日）凌晨1時2分許發生一起火燒車事件，一名載著食品的聯結車行經該處時，駕駛46歲林姓男子發現引擎有異常聲音，隨即將車輛停放在路肩並逃生，聯結車不久後起火，燒到僅剩下骨架。警消獲報到場後，於2時31分將火勢撲滅，另4時15分恢復通車。據了解，這名46歲的林姓男子當時駕駛一輛知名連鎖賣場的聯結車，內載運食品。怎料，行經至國道1號北向43.7公里林口路段時，林男聽到引擎傳出異音，驚覺有異緊急將車輛停放在路肩，並下車逃生。不久後，車輛隨即起火，一發不可收拾。警消獲報後抵達現場，火勢於2時31分撲滅，現場未有人員受困、傷亡，也未波及其他車輛，詳細起火原因還有待進一步調查釐清。另由於現場占用外側路肩及外側車道，現場於4時15分完全排除恢復通車。對此，警方呼籲，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援。