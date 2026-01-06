我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪龍是個很有趣球員，愛惹事、不怕任何挑釁、專注防守。

▲迪龍正在改變籃球，用他最擅長也獨一無二方式，改變我們對防守尖兵和3D防守球員刻板印象。

▲NOWnews特約作家李亦伸。

前國王中鋒DeMarcus Cousins在一場球評播客中談起太陽前鋒迪龍(Dillon Brooks)，Cousin認為，「湖人應該要考慮用Austin Reaves去交易換來迪龍。」「迪龍證明他是贏家，能為球隊注入文化帶來影響，迪龍完美符合湖人現在需要的一切，你為什麼不去做。」傳聞正在發酵，迪龍目前也打出場均21.4分，投籃命中率4成6，兩項數據都是生涯最佳表現，做為太陽第二號得分手，迪龍不但進攻手段多樣，出色防守和暴氣式打球專注態度，更是每個對手最大噩夢。太陽老闆Mat Ishbia當然也聽見這樣的聲音，Ishbia直接在個人社群上聲明，「都不用跟我打電話，迪龍那裡也不會去。」太陽教練Jordan Ott展現一慣低調、不惹事、專注當下贏球態度，「我在社群上沒有影響力，我們剛打完一場精采比賽（太陽逆轉雷霆），接下來還有更重要任務需要一起前進，我們都愛迪龍，未來還有更多挑戰。」迪龍是個很有趣球員，愛惹事、不怕任何挑釁、專注防守，他也會像勇士前鋒Draymond Green一樣因為經常暴氣衝過頭，相較於Green喜歡跟裁判五四三進行各種溝通、挑戰，迪龍更擅長與攻防對手拳打腳踢，打球方式和比賽風格很有戲劇性。今年球季最著名就是迪龍防守湖人LeBron James，迪龍用盡辦法和各種身體對抗就是要挑戰LeBron，搞得LeBron也很頭大，生氣暴怒不對，平和看待不對，跟著迪龍一起玩「拳打腳踢」式籃球也不對。迪龍打球就是那種，你不惹他，他會惹你，你不理他，他要理你，你特別針對他，他就開始High全場，甚至沒完沒了，從場內到場外，迪龍就是迪龍，堅持自我，展現英雄本色。但迪龍確實為太陽帶來防守精神和超凡凝聚力，他玩命式防守正在感染全隊，成為太陽球隊文化，大家都沒想到迪龍今年在太陽會成為一名場均21分得分手和進攻武器，他用自己的打球方式和英勇作風改變球隊，注入防守能量，為太陽帶來更多活力與競爭力。講白話一點：迪龍正在改變籃球，用他最擅長也獨一無二方式，改變我們對防守尖兵和3D防守球員刻板印象，顛覆籃球傳統。沒有想到一個防守型球員能打出這麼大影響力，改變球隊，建立文化，形成堅壁清野戰力。太陽目前防守效率聯盟第10，非常接近前六精英防守球隊，場均失分115.3分，低失分排在聯盟前五。太陽更擅長讓對手進攻節奏和回合數慢下來，把對手拖進自己喜歡比賽節奏，跟著太陽比賽節奏進行。迪龍的價值和改變比賽文化能力，正在扭轉我們對籃球和傳統認知。太陽「迪龍效應」能持續多久?太陽會不會持續一個賽季如此高端表現?這樣一支太陽未來還能變得更好更出色，蛻變提升成為一支爭冠球隊?變數還很多，但迪龍確實讓所有人看見不同的迪龍和防守價值。