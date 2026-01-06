我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍近期屢被爆出施壓中華電信幫人喬職務，她卻稱是中華電信工會的金門幹部欺壓百姓，她挺身而出、為所當為。對此，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（6）日再曝光疑似陳玉珍喬官的對話內容，並指陳玉珍至少施壓3個人事案（翁姓職員、李姓員工、陳姓職員），恐已違反《貪汙治罪條例》。馬郁雯今發文指出，陳玉珍在113年10月5號，與金門地方有力人士的對話顯示，對方用近乎哀求的語氣拜託陳玉珍：「陳姓職員人事案是否有轉圜的空間？」（指原地直升），陳玉珍回覆：「已經跟中華電信說，陳姓職員目前任中華電信公務課股長，調到中華電信行動分公司擔任股長，這也是升官」，對方馬上卑微地說：「謝謝委員！本想他會在金門服務處直升公務課長的，他算滿好溝通的，但無論如何還是要謝謝妳！」，陳玉珍又回覆：「大家重新往來，以後還是有機會。」另外，馬郁雯也揭露，113年10月3號，陳玉珍與另一位金門地方人士強調：「跟中華電信已經協商好了，雖然沒有讓陳姓職員去做公務課長那個缺，但是一樣讓他升到另外一個缺，也是升官，那個缺的職等以後也是會到280。」針對以上對話內容，馬郁雯說，她實際向相關單位查證後，這名陳姓職員在中華電信任職40年，先前升官遭阻，陳玉珍還向中華電信高層表示「如果要升，不能在金門中心直升，一定要轉換單位到行動分公司，如果他願意才勉強同意」。這不是金門土皇帝，什麼才是金門土皇帝？馬郁雯提到，案發至今，陳玉珍至少已經施壓3個人事案（翁姓職員、李姓員工、陳姓職員），這已經符合《貪汙治罪條例》第六條：明知違背法令，圖自己或他人不法利益。處5年以上有期徒刑，併科新台幣3千萬以下罰金。有沒有喬人事？我想，陳玉珍委員心裡很清楚。