▲今井簽下跌破專家眼鏡的短約，總額差不多是原先預期砍半的水準。（圖／美聯社／達志影像）

▲岡本和真不同，他在今年6月30日就要滿30歲了，這個時間點簽約不太適用村上、今井的「試探市場行情」策略。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews運動中心特約作家謝岱穎

大聯盟休賽季3大日籍自由球員爭奪戰落幕，養樂多內野手村上宗隆與白襪簽下2年3400萬美元合約、埼玉西武投手今井達也與太空人簽下3年5400萬美元合約，都遠低於初期所預估的行情，唯有讀賣巨人內野手岡本和真被藍鳥隊以4年6000萬美元簽下，算是較接近一般認定的標準。這樣的結果可以看得出，日職輸出大聯盟這條自由球員供輸線的形勢已有所轉變，球團與球員本身的心態都趨向保守，這是主流媒體始料未及的。休賽季自由市場剛開市時，《The Athletic》的Tim Britton曾預測今井達也將簽下8年1.9億美元的合約，「MLB Trade Rumors」網站的推測值也高達6年1.5億美元。隨著時間過去，雖他的市場價多少有所滑落，但一般認為合約總值差不多也在破億美元上下，再不濟也會有8、9000萬美元。但最終今井簽下跌破專家眼鏡的短約，總額差不多是原先預期砍半的水準，這到底是怎麼一回事？事實上，這份合約簽得很高明，至少在媒體間、市場上對於今井和太空人兩端的評價都不低…先看看今井的部分，他的年薪是1800萬美元，如果每季投滿100局，可以再追加300萬美元，也就是說，合約總值最高是3年6300萬美元。今井在每年143場例行賽的日職賽季中，2023~25年分別吃下133、173.1、163.2局，面對新環境，他要做的是好好去適應、保持健康，每年百局似乎不算是太嚴苛的目標。此外，今井在2026、27年都擁有逃脫合約的自主權，這對他來說無疑地是極為優渥的條件，也因此像是洋基隊這種對他有高度興趣的球團，依然保持著虎視耽耽的態度，可以經過完整球季的觀察後，再執行開價動作。關於今井的這種簽約方式，部分美國媒體、評論員認為，其實他可以簽下至少多出3000萬美元的合約，但短約與逃脫條款給了他更多的自主性，簽下這份合約應是個人主觀認定更有優勢。至於太空人方面，從往例上來看，他們幾乎是不太給予選手逃脫條款的，這次會破例自然是為了在能夠規避風險之下，又能拿到這位評價極高的先發投手。以能力值來看，今井評價是略遜於山本由伸，但不足之處卻也是這些超過15支對他有興趣球隊態度搖擺的原因，他的投球機制被認為並不算十分穩定，即使是最強的速球擁有均速155公里的水準，但品質、轉速各方面仍需實戰來驗證。另外，「27歲」也是雙方簽約的一道「保險」，對今井來說，只要能投出價值，30歲前簽下超大合約的機會還是有的，而太空人也會覺得在操作上更有彈性。這某種程度上有點像村上宗隆與白襪簽約，既然無法簽下大合約，那不如簽下短的高薪合約，而村上要做的就是繳出優異成績，反正2年後自己也才27歲。但岡本和真不同，他在今年6月30日就要滿30歲了，這個時間點簽約不太適用村上、今井的「試探市場行情」策略，最終與藍鳥簽下4年6000萬美元，前進加拿大，總算是個符合預期的結果。比較近年來同為日職重量級看板打者與大聯盟簽約的案例，鈴木誠也在2022年3月與小熊簽下5年8500萬美元合約時是27歲，吉田正尚在2022年12月與紅襪簽下5年9000萬美元合約時是29歲，這樣說來，岡本比鈴木、吉田差嗎？這倒不見得。一來，岡本以入札挑戰大聯盟的時機，市場供給量較大，至少來自亞洲的好手還有村上宗隆與韓職培證英雄的宋成文，而鈴木誠也、吉田正尚在兩個不同休賽季中，基本上市場就只有他們這一位同級亞洲強打。二來，吉田這三個球季的表現雖然還不錯，但整體評價卻是未能達到其合約該有的程度（雖然還有兩年可以翻盤…），這多少會讓之後日職野手的身價受影響。岡本和真的口碑是真得很好，至少平均來說要優於村上宗隆，村上的優勢在於成長曲線可能會非常大，且年輕4歲，岡本卻是被認為當前就能派上用場。至少，從岡本因傷只出賽69場、293打席的2025年球季來看，他面對速球的被三振率不到10%，保送與三振持平（33次），上壘率高（0.416），不太會追打好球帶以外的球，而且力量高於平均水準，平均6.8打數就能敲出一支長打，OPS值高達1.014，這在一般認定球不彈的日職是頗為驚人的水準。岡本的功能不只在打擊，不只守一、三壘的功力還不錯，在讀賣巨人每年常有轉守角落外野位置十數場的經驗，藍鳥隊一、三壘競爭還算激烈，岡本被認為有能力偶而轉戰外野，對他來說是相當不錯的優勢。