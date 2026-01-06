我是廣告 請繼續往下閱讀

台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。 台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。 台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

【臺北轉運站－武陵農場】：平假日皆1,200人。 【臺北市府轉運站－武陵農場】：平日480人，假日800人。 【宜蘭轉運站－武陵農場】：平日320人，假日400人。 【羅東轉運站－武陵農場】：平日200人，假日320人。 【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：平日200人，假日280人。 【梨山－武陵農場】：平假日皆200人。

臺北地區─武陵農場：全票730元、優待票450元。 宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元。 羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元。 三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元。 梨山─武陵農場：全票160元、半票80元。

每年國人矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場評估場內櫻花開放時程後，今年櫻花季疏運時程正式宣布於2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期，每日進場人數總量管制6000人，公共運輸接駁車票明（7）日中午開放預售。公路局與國軍退除役官兵輔導委員會、武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光署暨參山國家風景區管理處、臺中市政府及宜蘭縣政府等相關單位合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。公路局說明，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性，115年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日(六、日及連續假期)團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。今年度武陵農場周邊道路將實施交通管制：(一)櫻花季期間交通管制，實施期間為115年2月13日至3月1日，管制措施包括:(二)聯外道路施工路段管制:台7甲線52k+400(香菇橋災點)因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為115年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。團客預約部分，公路局表示，115年度櫻花季平日每日開放25部甲類(大型)遊覽車、21部乙類(中型)遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類(大型)遊覽車及10部乙類(中型)遊覽車入場(須加裝GPS設備)，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記公共運輸接駁方面，115年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃6路線。為提供民眾多元公共運輸接駁選擇，本次(115年)武陵農場疏運，臺北端（臺北轉運站、臺北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務。(一)為配合場內總量管制措施及115年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人，各路線數量分配如下：(二)各路線票價說明如下：(三)購票方式：1.臺北及宜蘭地區至武陵農場：採預售方式統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS臺北轉運站」App同步售票，本次增加「年代售票系統」提供民眾多元購票選擇，另國光客運亦提供自動售票機、LINE App購票管道，均自114年1月7日12時起開放預售。2.梨山至武陵農場：(1)網路App預售：可於「TBS臺北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，自115年1月7日12時起開放預售。(2)現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。(四)退票方式：車票於國光客運及泰樂客運售票窗口及各大售票平台辦理退票，豐原客運車票則於原預購通路(App或豐原客運梨山站遊客中心)分別辦理退票，惟皆須扣除手續費。(五)乘車方式：賞櫻專車搭乘方式以原車去原車返乘坐，回程則依場內各接駁地點規劃4處上車處，客運司機於旅客下車時將會提醒該車遊客回程班次時間及地點。為提供民眾更方便的轉乘措施，並鼓勵搭乘公共運輸，公路局特別於宜蘭地區(宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場)規劃小客車臨時停車場，並於周邊道路設置導引牌面，提供遊客停放車輛後搭乘公共運輸上山賞櫻。為提升大客車行車安全，臺北端出發之公共運輸路線(包含臺北轉運站2樓及臺北市府轉運站)於返程時一律於宜蘭地區替換駕駛員後再行返回臺北，確保駕駛員駕車時間(含武陵農場休息)於10小時以內，避免疲勞駕駛。